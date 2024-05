Milan, non solo Fonseca: affondo di mercato, contatti per il colpo

In casa Milan si lavora alla prossima stagione e il club è pronto a rinforzare adeguatamente la rosa.

La stagione è ufficialmente giunta al termine ed è tempo per tutti i club di lavorare al futuro. Quasi tutte le big sono pronte a cambiare, tanti cambi in rosa e soprattutto cambio di guida tecnica.

Il Milan ha salutato ufficialmente Stefano Pioli ed è pronto a ripartire, a meno di clamorosi scossoni sarà Paulo Fonseca il nuovo allenatore. Il tecnico ancora deve essere annunciato e probabilmente verrà ufficializzato solo agli inizi di Luglio. Intanto però la società lavora alla prossima stagione e occorre rinforzare la rosa in diversi reparti.

La priorità è la punta titolare, serve il sostituto di Olivier Giroud, il francese ha salutato (con il gol) nell’ultima a San Siro contro la Salernitana e ora serve una punta di qualità. Il sogno è Zirkzee, ma c’è grande concorrenza, occhio anche a possibili sorprese come Sesko o Boniface.

Il club rossonero lavora intanto anche ad altri reparti e nelle ultime ore è nata un’intrigante opzione per la difesa. Secondo quanto riporta Sky Sport il club rossonero avrebbe messo nel mirino il terzino destro del Tottenham Emerson Royal e addirittura ci sarebbe stato un incontro con l’agente.

Calciomercato Milan, assalto ad Emerson Royal

Osservando l’undici titolare il Milan necessita di un terzino destro come alternativa o anche come titolare al posto di Calabria e poi di una punta. Emerson Royal garantirebbe la spinta necessaria per la fascia, ideale per il gioco di Fonseca e parliamo di un calciatore di grande esperienza.

In queste ore il club rossonero ha fatto un sondaggio esplorativo con l’agente del calciatore, l’intenzione è vedere se è possibile realizzare l’affondo per il calciatore. Il Milan intanto osserva e prepara le prime mosse di calciomercato. Per ora le parti non hanno parlato assolutamente di cifre.

Emerson Royal piace a Furlani e Moncada, occhio quindi all’affare con il club di Premier League. Nell’ultima stagione il calciatore brasiliano ha collezionato 22 presenze e 1 gol, parliamo di un classe 1999 e quindi ancora abbastanza giovane. Il Milan del futuro e del post Pioli inizia a prendere forma.