ESCLUSIVA – Cagliari, Nicola sempre più vicino: il tecnico si porterà Luperto in rossoblù

Il calciomercato è appena cominciato e anche i club minori di serie A sono al lavoro per la prossima stagione.

Nonostante gli Europei di calcio diversi club di serie A sono al lavoro per la prossima stagione e vogliono rinforzare la propria rosa. Tra questi c’è il Cagliari, squadra che si è salvata in extremis nell’ultima stagione e vorrebbe una rosa di livello per il futuro.

Giulini vuole come minimo una salvezza tranquilla il prossimo anno e sarebbe intenzionato – sebbene manchi l’ufficialità – ad affidare la panchina a Davide Nicola, nell’ultima stagione ad Empoli. L’allenatore è un maestro per questa tipologia di panchine e Giulini è pronto ad affidargli il post Ranieri. Ma non solo, Nicola non è l’unico colpo in arrivo in casa del club sardo.

Secondo alcune nostre indiscrezioni, raccolte in esclusiva, il difensore Sebastiano Luperto è molto vicino a trasferirsi a Cagliari. Il calciatore sarebbe una precisa indicazione di Nicola, a caccia di un rinforzo per il reparto difensivo e per lui sarebbe gradito avere un rinforzo che conosce piuttosto bene.

Poi dovrebbero arrivare altri colpi tra centrocampo e attacco con la squadra sarda in attesa di conoscere il futuro di diversi calciatori; esempi sono i casi di Gianluca Gaetano e Oristanio, nell’ultima stagione in prestito in serie A e ora richiesti da diversi club di serie A.

Cagliari su Luperto, affare in dirittura d’arrivo

Luperto ha ancora un anno di contratto con l’Empoli ed è un nome che piace e non poco in casa Cagliari. Nell’ultima stagione ha sempre giocato con il club toscano ed è un fedelissimo di Nicola: per questo motivo l’accordo appare molto vicino ed abbiamo avuto un ulteriore indizio.

In queste ore il calciatore è arrivato in Sardegna, probabilmente per le vacanze con la propria famiglia, ma sarà l’occasione per conoscere il nuovo ambiente e quella che probabilmente sarà la sua prossima squadra.

Luperto ha debuttato in serie A nel lontano 2014-2015 con la maglia del Napoli e nelle ultime stagioni è stato un punto cardine prima del Crotone e poi dell’Empoli dove nelle ultime tre annate ha sempre giocato come titolare fisso.

Il Cagliari ha pronti i primi due botti di questo mercato, è in arrivo il tecnico Nicola e con lui anche il difensore Luperto. Il mercato è appena cominciato e le società stanno lavorando per rinforzare subito la rosa.