Premier League, un club piomba su Zirkzee: il Milan rischia la beffa?

Il Milan vorrebbe puntare su Joshua Zirkzee, ma dalla Premier League c’è un club che sembra fare sul serio: i rossoneri rischiano di essere beffati? Le ultime.

Il profilo di Joshua Zirkzee piace a diversi club, specialmente in Italia e in Serie A ma non solo. Da settimane c’è il Milan che sta tentando di trovare una quadra per provare a portarlo in rosa. La Juventus, nel frattempo, sta osservando e sperando di riuscire a sbaragliare le carte in tavola. Ma occhio alla Premier League perché anche qui c’è un club che sembra fare sul serio.

Da un lato quindi c’è il Milan che sarebbe disposto a offrire al Bologna anche 45 milioni di euro per provare a portare in rosa il giocatore. Il problema risiederebbe nelle commissioni, dal momento che l’entourage del calciatore chiede circa 15 milioni di euro per portare a termine l’affare. Troppi per il club rossonero.

Dall’altro lato c’è poi anche la Juventus, anch’essa decisamente interessata alle qualità dell’olandese. Thiago Motta l’ha avuto già in squadra, nella stagione da poco conclusa, e sa quanto potrebbe rappresentare anche in bianconero un’ottima soluzione offensiva.

In tutto questo discorso, tuttavia, bisogna fare molta attenzione alla Premier League, dove c’è un club nello specifico che avrebbe messo gli occhi sul talento classe 2001. Si tratta del Manchester United. Vediamo insieme le ultimissime novità.

Manchester United fortemente interessato a Zirkzee: il quadro della situazione

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport Premier League‘, il Manchester United è fortemente interessato al cartellino di Joshua Zirkzee. A tutti gli effetti il club inglese sta pensando se procedere o meno con l’attivazione della clausola rescissoria presente sul contratto dell’olandese di 40 milioni di euro. Non un problema per le casse dei Red Devils ma un eventuale problema per il Diavolo del campionato italiano di massima serie.

Di fatto, a questo punto, tanto dipenderà dall’effettiva volontà del Manchester United. Perché, se dalla Premier League dovessero arrivare mosse concrete, per il Milan (così come per la Juventus) sarebbe difficile provare a competere e il club rossonero perderebbe un profilo che sta da tempo seguendo.