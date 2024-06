Croazia-Italia, Spalletti: “Di Lorenzo? Mio figlio. Ecco cosa mi aspetto”

Alla vigilia di Croazia-Italia, gara fondamentale per gli azzurri, ha parlato in conferenza stampa il CT Luciano Spalletti: ecco le sue parole.

L’Italia ha il destino nelle proprie mani in questi Euro 2024: con la Croazia sarà decisiva per potersi qualificare agli ottavi. Gli azzurri, dopo un’amara sconfitta inflitta dalla Spagna, non possono più sbagliare: Luciano Spalletti si aspetta una reazione così come ha dichiarato in conferenza stampa.

Alla vigilia di Croazia-Italia, gara decisiva per la qualificazione agli ottavi della Nazionale azzurra, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. Si è detto ovviamente deluso per quanto visto in campo contro la Spagna. Così come delusi sono rimasti anche gli stessi giocatori che hanno giocato ben al di sotto delle loro capacità.

Con la Croazia, domani sera alle ore 21:00, il CT si aspetta perciò una reazione. Una gara giocata con carattere e con la voglia di riscatto. Ne va della qualificazione agli ottavi di finale di questi Europei in cui la Nazionale Italiana deve rendere onore alla vittoria nel 2021 e al titolo di campione in carica che porta sulla spalle.

Luciano Spalletti in conferenza stampa dà fiducia a Di Lorenzo e spiega cosa si aspetta dai suoi

Luciano Spalletti, a Lipsia in conferenza, ha riferito: “Contro la Spagna abbiamo subito un dolore, ma adesso mi aspetto una reazione. Sono molto soddisfatto di quello che ho visto negli ultimi giorni e ho avuto la conferma che il nostro è un gruppo di cui ci si può fidare. I ragazzi vogliono dimostrare che sono a posto da un punto di vista di convinzione, che possono aiutare i compagni”.

“Ora – ha continuato il CT – è il momento di mettere davanti i fatti e lasciare da parte le parole. La Croazia è una squadra molto tecnica, ma al di là delle accelerazioni, bisognerà saper leggere il ritmo, diminuire o aumentare il ritmo”.

Poi in merito a Giovanni Di Lorenzo, tanto criticato dopo la prestazione messa in campo contro la Spagna purtroppo insufficiente, Spalletti ha dichiarato: “Di Lorenzo è davvero mio figlio per quanto ci sono stato insieme. Faccio sempre fatica a fare a meno di uno come lui. Poi è chiaro che devo analizzare delle cose, ma io sono convinto di quello che è il valore dell’uomo e del calciatore. Si vede la sua intenzione quando torna in campo il giorno dopo”.