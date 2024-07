Calciomercato Roma, non solo Bellanova: ecco il nuovo attaccante

Il calciomercato della Roma potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Definiti gli addii di Rui Patricio e Spinazzola per mancato rinnovo contrattuale, i giallorossi piomberanno con forte decisione su un nuovo terzino e un estremo difensore

La Roma ha salutato ufficialmente Rui Patricio e Spinazzola. I due giallorossi, infatti, in accordo con la società, hanno deciso di non rinnovare i loro contratti e salutare la Capitale in vista della prossima stagione. Attenzione, quindi, ai nuovi scenari di mercato. Caccia a un nuovo portiere, il quale dovrà recitare il ruolo di vice Svilar nel corso della prossima annata. Non è escluso che la Roma decida di valutare il da farsi solo nelle prossime settimane in attesa di un’occasione da cogliere al volo.

Detto questo, l’addio di Spinazzola, invece, sarà sostituto dall’arrivo di un nuovo esterno sinistro. Non solo: attenzione anche all’affondo su un terzino destro, con Bellanova primo obiettivo di De Rossi per la nuova stagione. Il Torino lo valuta circa 20-25 milioni di euro, ma bisognerà capire se il club capitolino riuscirà ad abbassare le richieste di Cairo.

Caccia anche al nuovo centravanti. L’addio di Lukaku, e quello quasi certo di Abraham, obbligherà la Roma a nuove valutazioni in vista dei prossimi mesi. Piacciono Morata e Retegui, ma ad oggi non ci sono stati contatti ufficiali con Atletico Madrid e Genoa.

Calciomercato Roma, attenzione al nome di Milik

Non è escluso che la Roma possa ritornare alla carica per Milik, già inseguito dai giallorossi negli anni scorsi. L’attaccante polacco, in uscita dalla Juventus, potrebbe aprire all’inizio di una nuova avventura in Serie A, e la Roma potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per il presente e futuro. Anche in questo caso, però, non esistono accordi sull’asse Roma-Torino e Milik piace particolarmente anche al Bologna, alla Fiorentina e al Monza.

Detto questo, i giallorossi dovranno cercare di sostituire Lukaku dopo l’addio dell’attaccante belga, il quale non sarà riscattato dai capitolini e farà ritorno al Chelsea. Morata, ad oggi, rappresenta la prima scelta, ma non è escluso che la Roma possa valutare anche altri profili. Stuzzica anche il nome di Jonathan David, ma serviranno 40 milioni di euro per convincere il Lille a dire sì.