Lukaku al Milan, conferme sul clamoroso retroscena di mercato

Lukaku al Milan: è questa la clamorosa indiscrezione di mercato rimbalzata nelle ultime ore. L’attaccante belga, dopo un anno in prestito alla Roma, farà ritorno al Chelsea in attesa di conoscere il suo nuovo futuro

Lukaku strizza l’occhio al Milan e apre al clamoroso trasferimento in maglia rossonera. L’ex Roma, ritornato al Chelsea dopo un anno di prestito, ha una valutazione di circa 40 milioni di euro. Il club inglese, dal canto suo, sarebbe pronto a cedere l’attaccante belga anche per una cifra leggermente inferiore, ma non prenderà in considerazione un nuovo affare basato sul prestito con diritto di riscatto. Il Milan osserva interessato e valuterà attentamente il da farsi.

Dopo l’addio di Giroud, infatti, i rossoneri dovranno valutate attentamente l’affondo su un nuovo centravanti. Lukaku resta un nome caldo, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo alla portata delle casse rossonere. Il centravanti belga, inoltre, piace particolarmente a Fonseca, il quale avrebbe già dato il suo ok totale al possibile affondo. Più defilati i nomi di Morata e Sesko, quest’ultimo troppo costoso per il nuovo piano societario del Milan.

Attenzione anche al capitolo cessioni. Dopo l’addio di Giroud, infatti, il Milan dovrà valutare anche alcuni casi spinosi. Leao ha rifiutato l’Arabia Saudita e resterà a Milano anche in vista della prossima stagione. Occhio, però, al futuro di Tomori.

Lukaku al Milan: cifre, dettagli e il capitolo cessioni

L’affare Lukaku sarà finanziato dal piano cessioni. Come accennato, Leao ha rifiutato la recente proposto dall’Arabia Saudita e resterà al Milan, salvo clamorose offerte irrinunciabili dalla Premier League o dal PSG. Attenzione al nome di Tomori, il quale piace particolarmente al Newcastle e ha una valutazione di circa 25-30 milioni di euro.

In caso di addio al centrale difensivo inglese, infatti, il Milan potrebbe dirottare l’incasso sull’affare Lukaku, anche se, come detto, il club rossonero tenterà di abbassare notevolmente le richieste da 40 milioni di euro del Chelsea. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane. Attenzione anche a Maignan e Theo Hernandez, osservati speciali del Bayern Monaco e dell’Arsenal.