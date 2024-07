Yamal lo spettacolo, Mbappé la delusione: la Spagna è rinata

La Spagna è volata in finale ad Euro 2024 grazie a un super gol di Yamal a cui si è aggiunto un gol di Dani Olmo in risposta alla rete di Kolo Muani. È il giovanissimo spagnolo il vero spettacolo di questo europeo, mentre Mbappé resta la delusione.

Inutile nascondersi: i più si sarebbero aspettati sicuramente un percorso diverso dalla Francia. Mentre, d’altro canto, la Spagna è stata la vera rivelazione. Un gruppo giovane, compatto, concentrato sull’obiettivo e che riesce a divertirsi. Qualcosa di simile a quello che noi italiani ci siamo goduti solamente tre anni fa, anche se sembra essere passata nel frattempo una vita.

La Spagna che ha fatto venire gli incubi all’Italia di Luciano Spalletti nel corso dei gironi, è quindi approdata in finale di Euro 2024. Del tutto meritatamente. Fin dalla prima partita ha dimostrato le proprie qualità, tanto nei singoli quanto nel gruppo, e fin dal primo minuto sono emersi talenti incredibili come quelli di Nico Williams e ovviamente Lamine Yamal.

Quest’ultimo, classe 2007, ad appena 16 anni (ne compirà 17 tra tre giorni, il 13 luglio) non solo ha esordito agli Europei, ma ha anche mostrato le sue enormi qualità e ha segnato un gol incredibile proprio contro la Francia. È così diventato il giocatore più giovane in assoluto ad aver segnato un gol tra Europei e Mondiali. Ha superato persino un mostro sacro come Pelé.

Yamal, che gioiello per la Spagna e per il Barcellona! E Mbappé? Non pervenuto

Se Yamal si è consacrato, sebbene giovanissimo, per la Francia forse la più grande delusione l’ha rappresentata proprio Kylian Mbappé. Uno dei più attesi, colui che da molti era stato considerato un papabile capocannoniere viste le sue doti e qualità. Eppure, sostanzialmente, non è riuscito a dare nulla. Né quel qualcosa in più né nient’altro.

Di questo Europeo, il francese si porta a casa solamente un gol segnato su rigore e un assist, per il gol di Kolo Muani, nella serata di ieri. D’altronde non bisogna dimenticare che di fatto la Francia è arrivata in semifinale non segnando neppure un gol su azione ma con la complicità di una rete dal dischetto appunto e di autogol degli avversari.

Stavolta ha quindi vinto la Spagna e, forse, si può dire che abbia vinto il calcio. Perché da quanto fatto vedere fin qui, le Furie Rosse hanno decisamente meritato il posto in finale che hanno conquistato. Facendo divertire e divertendosi. Ora non resta che attendere la semifinale di questa sera tra Inghilterra e Olanda per capire chi la raggiungerà all’ultimo grande scontro.