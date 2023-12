Euro 2024, sorteggiati i gironi: Italia con Spagna, Croazia e Albania

Si sono tenuti i sorteggi per i gironi per i prossimi europei in Germania. Per gli Azzurri un girone molto ‘mediterraneo’.

L’Europeo 2024 in Germania è sempre più vicino. In attesa di scoprire il novero completo delle qualificate, con gli ultimi tre tagliandi che usciranno dai play-off, si sono tenuti questo pomeriggio ad Amburgo i sorteggi per i gironi della competizione. Tanta attesa, non senza qualche polemica delle vigilia per la composizione delle fasce.

L’Italia, dopo la vittoria contro l’Ucraina è riuscita a strappare il pass diretto, senza dover rischiare (e le ultime due esperienze ricordiamo tutti che non sono andate molto bene) la lotteria dei play-off. Gli uomini di Luciano Spalletti però, nonostante i galloni dei campioni in carica, sono stati inseriti in quarta fascia, cosa che aveva fatto temere a molti la possibilità di un girone di ferro.

Alla fine l’urna di Amburgo ha regalato a Luciano Spalletti un girone non certo facile, ma considerando la formula degli Europei, con il passaggio del turno delle prime due più le migliori terze, la qualificazione non è così difficile e di certo non può essere assolutamente un alibi per chi si presenta, ai nastri di partenza, con il titolo del 2020 da difendere. Gli azzurri sono stati sorteggiati in un girone dal sapore molto mediterraneo. Oltre all’Italia ci sarà infatti la Spagna, testa di serie del girone, la Croazia e l’Albania.

Euro 2026, ecco i gironi: subito Italia-Spagna e Olanda-Francia

Nel gruppo A, la Germania padrona di casa, se la vedrà con Scozia, Ungheria e Svizzera. Gruppo decisamente abbordabile per i tedeschi che, nella competizione casalinga, vorranno certamente riscattare il recente deludente mondiale. Gruppo B già detto con Spagna, Albania, Croazia e Italia. Gruppo C invece composto da Slovenia, Danimarca, Serbia e Inghilterra.

Nel Gruppo D presente il primo slot ancora libero che accoglierà la vincitrice del percorso A dei play-off. La vincitrice tra Polonia, Galles, Finlandia e Estonia si troverà poi ad affrontare un girone non certo semplice con Olanda, Austria e Francia. Il percorso B dei play-off, che comprende Israele, Bosnia, Ucraina e Islanda, porterà invece nel Gruppo E composto da Belgio, Slovacchia e Romania. Percorso C che invece sfocerà nel Gruppo F: la vincente tra Lussemburgo, Georgia, Grecia e Kazakistan, finirà nel girone con Turchia, Portogallo e Rep.Ceca.