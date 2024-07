Mercato Atalanta, nuovo acquisto e svolta sulla cessione di Koopmeiners

Il mercato dell’Atalanta, dopo l’affare Zaniolo, potrebbe subire un’imminente accelerata. Attenzione al capitolo Koopmeiners: la cessione del centrocampista olandese, per il momento, resta in stand-by

La Juventus fa sul serio e si prepara a spingere il piede sull’acceleratore su Koopmeiners. Il centrocampista olandese, valutato circa 60 milioni di euro, potrebbe lasciare la Dea già nel corso dell’attuale sessione estiva. Tuttavia, come confermato dal presidente Percassi nelle ultime ore, per il momento non è previsto l’addio di Koopmeiners, e la Juventus potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane. Trattativa in stand-by, anche perchè i bianconeri, prima di tentare l’affondo sull’olandese, dovranno definire la cessione di Soulè.

Il fantasista argentino, di fatto, piace alla Roma ma anche al Leicester. La Juventus vorrebbe incassare almeno 35-40 milioni dal suo addio per poi tentare l’affondo su Koopmeiners. La sensazione è che il centrocampista olandese lascerà la Dea entro l’attuale sessione di mercato estivo. In caso di cessione di Koopmeiners, l’Atalanta potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per cercare di centrare un nuovo colpo di mercato.

Non trovano conferme le indiscrezioni su Fabbian del Bologna, così come su Valentin Carboni dell’Inter, quest’ultimo piace particolarmente in Premier League, ma anche alla Lazio. Gasperini potrebbe puntare l’indice su un nuovo centrocampista-trequartista solamente dopo l’addio definitivo e ufficiale di Koopmeiners.

Mercato Atalanta, caccia a un vice Scamacca?

Qualora la Dea dovesse decidere di confermare la cessione di Koopmeiners, non è escluso che Gasperini possa promuovere El Bilal Tourè nel ruolo di trequartista in coppia con De Ketelaere alle spalle di Scamacca. Una mossa a sorpresa che proietterebbe l’Atalanta alla caccia di un vice Scamacca per completare il reparto offensivo. Intriga il nome di Lucca dell’Udinese, anche se l’ex Pisa piace particolarmente anche alla Fiorentina.

Attenzione anche al nome di Milik, in uscita dalla Juventus e fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta. Qualora i bianconeri dovessero decidere di aprire concretamente all’addio del polacco, l’Atalanta potrebbe valutare concretamente la possibilità di piombare sull’ex Marsiglia e Napoli. Milik piace particolarmente anche al Bologna.