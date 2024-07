Mercato Lazio, arriva l’erede di Immobile e colpo dalla Juve

Il mercato della Lazio potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Attenzione alla scelta del nuovo centravanti, il quale sarà chiamato a raccogliere l’eredità di Immobile

Come cambierà il calciomercato della Lazio in vista delle prossime settimane? Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il club biancoceleste sarebbe pronto a spingere il piede sull’acceleratore per la scelta del nuovo centravanti. Occhi puntati su Simeone del Napoli, ma non è escluso che Conte possa decidere di stoppare il possibile addio del centravanti argentino.

Simeone, dal canto suo, valuterà attentamente il da farsi. La possibilità di recitare un ruolo da titolare, e centravanti di prima fascia, potrebbe far riflettere l’ex Verona, Genoa e Cagliari. Qualora Simeone dovesse decidere di restare al Napoli, la Lazio potrebbe ripiegare su Milik, in uscita dalla Juventus e possibile obiettivo capitolino in vista della seconda parte del mercato.

L’attaccante polacco sarebbe pronto a lasciare la Juventus in caso di offerta vantaggiosa e di progetto interessante. I bianconeri lo valutano circa 5-6 milioni di euro e potrebbero aprire al suo addio qualora dovesse arrivare un’offerta simile. Tuttavia bisognerà capire quali saranno i piani di Thiago Motta: il neo tecnico della Juventus potrebbe decidere di trattenere il polacco in maglia bianconera.

Mercato Lazio, Milik dalla Juventus e occhio al centrocampo

Non solo Milik, Simeone e scelta del nuovo centravanti. La Lazio dovrà concentrare le sue attenzione anche su un nuovo centrocampista centrale. Baroni vorrebbe puntare su un profilo dinamico ed esperto, capace di ricoprire al meglio il ruolo di regista, ma anche quello di mezz’ala. Nessun nome ufficioso, ma attenzione ad Arthur, il quale potrebbe rivelarsi un profilo interessante negli ultimi giorni di calciomercato. Il centrocampista brasiliano, fuori dai piani della Juventus, sarebbe pronto a dire sì a un nuovo progetto interessante.

Per quel che riguarda la difesa, invece, la sensazione è che la Lazio proverà a rinforzare il reparto difensivo con l’’innesto di un centrale difensivo giovane e duttile tatticamente. Baroni vorrebbe puntare su un profilo abile sia in caso di difesa a tre, sia in caso di difesa a quattro.