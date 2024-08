Bremer: “Con la Juve ho scoperto la Champions. Rinnovo? Vi spiego il motivo”

Gleison Bremer parla della Juventus e le giura amore eterno: con la Vecchia Signora ha scoperto la Champions League e non intende fermarsi a un solo trofeo vinto.

Gleison Bremer ha parlato apertamente della sua decisione di rinnovare (ancora più a lungo) con la Juventus, ma non solo. Ha giurato amore al club bianconero e ha riferito anche come ci si sente ad avere una nuova guida come quella di Thiago Motta.

In una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Gleison Bremer ha parlato della sua decisione di rinnovare con la Juventus fino al 2029, alzando il valore della clausola rescissoria, e non solo. Ecco tutto quello che ha dichiarato il difensore bianconero.

Juventus, Bremer giura amore al suo club: ecco i motivi del rinnovo e le sue sensazioni per Thiago Motta

Il difensore bianconero ha dichiarato: “Sono molto contento per il rinnovo. La Juventus è un grande club che mi ha fatto crescere. Qui ho scoperto la Champions League e sono felice di proseguire con la Juve. È una società molto ambiziosa, come me. Insieme possiamo raggiungere grandi traguardi. La Coppa Italia è stato il mio primo trofeo e non voglio certo fermarmi. È la blindatura definitiva? Esatto“.

“So – ha aggiunto il brasiliano – che mi hanno cercato squadre importanti ma anche la Juve lo è. Sono già in un grande club, perché dovrei ricominciare da capo altrove? Qui sto benissimo e voglio vincere con questa maglia“.

Poi su Giuntoli e Thiago Motta ha riferito: “L’arrivo di Giuntoli mi ha dato grande serenità. È un grande motivatore. Thiago ha voglia di fare bene e di competere, ci stiamo allenando tanto anche a livello fisico: chi pensa che con lui si usi solo il pallone si sbaglia. Ci chiede di essere sempre al top e io mi ritrovo molto nella sua mentalità”.

Sull’eventuale vittoria dello Scudetto ha, infine, aggiunto: “L’Inter è la favorita e riparte per vincere lo scudetto. È ancora presto, manca un mese alla fine del mercato e molte squadre si stanno rinforzando, speriamo di renderlo più combattuto“.