Ultim’ora Juventus, c’è la decisione su Chiesa: Thiago Motta spiazza tutti

Ultim’ora in casa Juventus, Thiago Motta ha preso una decisione per Federico Chiesa: ecco cos’è stato comunicato.

La Juventus ha deciso e ha preso una posizione netta: ecco cosa sta succedendo con Federico Chiesa e come ha scelto di agire con il suo profilo Thiago Motta. La sua è un’assenza che pesa e che ha spiazzato tutti.

La Juventus questa sera, alle ore 21:00, a Pescara affronterà il Brest in amichevole. Thiago Motta è stato chiamato a scegliere i giocatori da portare con sé. Si tratta di un’amichevole, è vero, ma in vista della stagione che sta per cominciare può risultare fondamentale per capire la condizione dei calciatori e il modo più ottimale per gestirli.

Proprio a questo proposito ha spiazzato la decisione presa per Federico Chiesa. L’attaccante, il cui contratto è in scadenza nel 2025 e con cui non si sta ormai più trattando per un eventuale rinnovo, è sul mercato e questa non è più una novità. Ma la novità, in questo caso, è che non si unirà ai compagni di squadra per la gara contro lo stesso Brest.

Juventus, la lista dei convocati per il Brest: assente Federico Chiesa

La Juventus ha diramato quindi la lista dei convocati. Ecco chi ci sarà questa sera a Pescara: Pinsoglio, Di Gregorio, Perin, Daffara; Bremer, Gatti, Danilo, Cambiaso, Cabal, Savona, Barbieri, Rouhi; Locatelli, Adzic, Thuram, Fagioli, Luiz; Vlahovic, Yildiz, Weah, Sekulov, Mbangula.

Il motivo, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe proprio quello di mercato: Thiago Motta avrebbe deciso di ‘tagliarlo’ dai disponibili.

Out dai convocati, sempre per motivi di mercato, anche Djaló che potrebbe essere ceduto se dovessero arrivare offerte per lui. Occhio in questo senso a Nicolussi Caviglia. La Juventus ha preso delle decisioni e sta viaggiando sull’onda di quanto stabilito dagli attuali piani di mercato.