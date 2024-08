Addio Juventus, Giuntoli sfoltisce la rosa: per Chiesa spunta il Milan

La Juventus pronta a sfoltire la rosa per incamerare risorse fresche da reinvestire: Chiesa è nel mirino del Milan.

Il gruppo, come testimoniato dall’amichevole vinta ieri ai danni della Next Gen, continua ad essere incompleta e bisognosa di essere potenziata attraverso vari innesti. La Juventus conta di portare a Torino almeno un rinforzo per reparto ma prima dovrà riuscire a piazzare altrove gli elementi poco graditi a Thiago Motta, così da liberare spazio in rosa ed incamerare risorse preziose da reinvestire. Tanti i giocatori in procinto di dire addio, tra cui Federico Chiesa.

L’ex Fiorentina, escluso dal progetto e legato alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2025, è stato ufficialmente invitato a trovarsi una sistemazione alternative. Di recente il suo agente Fali Ramadani si è recato a Londra per incontrare il Chelsea ed il Tottenham ma il blitz non ha prodotto i risultati sperati. Le due inglesi continuano a mostrarsi interessate eppure, almeno finora, non sono volute andare oltre a dei semplici sondaggi esplorativi. Complicata anche la pista che porta al Barcellona, per il quale il 26enne non rappresenta una priorità.

Alla corsa, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, si è iscritto il Milan che lo ritiene un ottimo rinforzo da consegnare a Paulo Fonseca. Il tecnico lusitano ha intenzione di impiegare Christian Pulisic nel ruolo di trequartista centrale: a destra, così, resterebbe il solo Samuel Chukwueze (Alexis Saelemaekers andrà via). Da qui l’idea del management, guidato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, di sondare il terreno e verificare la fattibilità dell’operazione.

Juventus, Chiesa verso l’addio: si muove il Milan

Lo stipendio richiesto da Chiesa, superiore ai 6 milioni tra parte fissa e bonus, frena però le ambizioni dei rossoneri spaventato dall’idea di incrinare le proprie dinamiche di spogliatoio (soltanto Rafael Leao percepisce queste cifre). Il futuro del classe 1997 è quindi un rebus di difficile risoluzione. Impossibile, in ogni caso, la permanenza alla Juventus dopo la decisione del club di ritirare da ogni store le sue maglie. A salutare il gruppo in tempi rapidi saranno pure Weston McKennie ed Arthur.

Il texano ed il brasiliano potrebbero essere inseriti nella trattativa che consentirebbe a Nico Gonzalez di sbarcare alla corte di Motta. La Fiorentina si ritrova con un reparto di centrocampo sguarnito in seguito ai recenti addii di Giacomo Bonaventura, Alfred Duncan e Gaetano Castrovolli ed ha aperto alla possibilità di sacrificare l’argentino in cambio dei due bianconeri più un conguaglio economico. Le interlocuzioni proseguiranno, così come la rivoluzione juventina. Servono cessioni per esaudire le richieste di Motta.