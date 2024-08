Conte dopo il ko di Verona-Napoli: “Ci siamo sciolti come neve al sole”

Antonio Conte, nel post-partita di Verona-Napoli, ha parlato del ko pesante che hanno subito i suoi all’esordio: ecco cos’ha dichiarato.

Antonio Conte ha parlato, nel post-partita di Verona-Napoli, del brutto ko subito alla prima della nuova stagione 2024/25. L’esordio in Serie A è stato da incubo per il club partenopeo che ha sicuramente molta strada da fare. Ecco cos’ha dichiarato il tecnico.

Il Napoli ha tanto lavoro da fare e ha bisogno di consolidarsi come squadra. L’esordio è stato uno shock per tecnico, giocatori e tifosi. A Verona, i padroni di casa hanno avuto la meglio e il risultato finale di 3-0 è stato un boccone decisamente amaro da mandare giù.

Le parole di Conte al termine del match sono state chiare: il tecnico si è assunto tutte le responsabilità, ma ha chiesto anche molto più impegno ai suoi giocatori. Ha, inoltre, chiarito anche la posizione di Victor Osimhen.

Conte dopo il pesante ko in Verona-Napoli: “Chiedo scusa al popolo napoletano”

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Antonio Conte ha parlato così al termine di Verona-Napoli: “Nel primo tempo c’è stata una squadra in campo, il Verona non ha mai tirato. Nella ripresa ci siamo sciolti come neve al sole. C’è da chiedere umilmente scusa al popolo napoletano che ci segue con passione. Io sono l’allenatore ed è giusto che mi assuma tutte le responsabilità”.

“Nel secondo tempo – ha continuato il tecnico – è stata una prestazione inaccettabile. C’è da vergognarsi, e mi devo vergognare io che sono l’allenatore. Chi mi conosce sa che oggi il mio cuore sanguina, e mi auguro che qualche sanguinamento ce l’abbia anche qualcun altro a livello di calciatori, significa che allora siamo sulla buona strada”.

Infine, ha dichiarato: “Osimhen? Questa è una domanda che dovete fare al club, quello che vedo è che Osimhen si è allenato a parte fin dal ritiro. Ma al di là di un singolo giocatore, bisogna avere un atteggiamento con più personalità e più voglia”.