Mercato Roma, triplo colpo per De Rossi: Ghisolfi punta a chiudere subito

La Roma punta a regalare a De Rossi almeno altre tre rinforzi prima della conclusione del mercato estivo: i nomi.

La Roma, in questa stagione, potrà continuare a contare sulle prestazioni di Paulo Dybala, che ha rifiutato la ricca proposta messa sul piatto dall’Al-Qadsiah. La permanenza dell’argentino, oltre a far esultare il popolo giallorosso, ha cambiato i piani di mercato della società. Il reparto offensivo, ad esempio, risulta al completo: abbandonata, infatti, la pista che conduceva a Jeremie Boga. La priorità, adesso, consisterà nel rafforzare il centrocampo ed il reparto difensivo.

Per quanto riguarda la linea mediana, Daniele De Rossi ha chiesto un centrocampista box-to-box dinamico, abile sia in fase di recupero del pallone che nella costruzione della manovra. Il preferito del tecnico risponde al nome di Manu Koné del Borussia Monchengladbach, reduce dalla conquista della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi. Il 23enne, autore di 2 reti ed altrettanti assist nelle 25 apparizioni totalizzate nella scorsa annata, ha fatto sapere di gradire il trasferimento nella Città Eterna e spinge affinché l’operazione vada in porto.

I tedeschi, vista la situazione, hanno deciso di non convocarlo per il match disputato ieri contro il Bayer Leverkusen in attesa di trovare l’accordo con i capitolini. I contatti si sono intensificati ma l’offerta presentata da Ghisolfi, pari a 22 milioni, finora non è bastata per ottenere il via libera del Gladbach, che punta ad incamerarne almeno 25. Sullo sfondo resta il Milan, che da tempo si è iscritto alla corsa su input di Paulo Fonseca.

Roma, pronti nuovi rinforzi per De Rossi: il piano di Ghisolfi

Due, poi, i colpi tesi a potenziare la retroguardia romanista. Il primo riguarda Saud Abdulhamid, preso dall’Al-Hilal per 2.5 milioni. Il terzino destro, salvo sorprese, sbarcherà in città nella giornata di domenica per effettuare le visite mediche di rito. In seguito, si recherà nella sede societaria per apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ai colori giallorossi fino al 2028. Nel mirino c’è inoltre Kevin Danso, di proprietà del Lens ed in passato seguito dal Napoli.

Il centrale austriaco, stando a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, ha già trovato l’accordo con la Roma sulla base di un quinquennale da 1.5 milioni netti all’anno. Manca quello con i francesi, che continuano a chiederne 25. Ghisolfi aveva provato a farsi avanti proponendo un prestito con diritto di riscatto. Formula, questa, poco gradita al Lens che punta ad una cessione a titolo definitivo o ad inserire nell’affare l’obbligo. Si continua a trattare. L’alternativa a Danso è Tiago Djalò, escluso dal nuovo progetto della Juventus ed invitato a trovarsi una sistemazione alternativa.