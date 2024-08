Koopmeiners-Juventus, ci siamo: Thiago Motta può esultare

La Juventus sta per accogliere in squadra Teun Koopmeiners: dopo un lungo ‘tira e molla’ è stato raggiunto un accordo con l’Atalanta. Previste per domani le visite mediche del centrocampista.

Il giocatore lascerà l’Atalanta, che ha dopo un periodo di montagne russe ha deciso di far partire il suo centrocampista di punta, e si trasferirà alla Vecchia Signora nelle prossime ore. Koopmeiners svolgerà domani, mercoledì 28 agosto, le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto. Il sogno dei tifosi bianconeri (e di Thiago Motta) sta per diventare realtà. Ecco tutti i dettagli.

Koopmeiners alla Juventus: ci siamo! Domani le visite mediche a Torino

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio tramite il proprio profilo ‘X’: “La Juventus ha definito l’accordo con l’Atalanta_BC per Teun Koopmeiners. Domani le visite mediche“.

Dopo la chiusura di Conceiçao dal Porto (arrivato in in prestito oneroso fino al 30 giugno 2025), anche il trasferimento dell’olandese sta per diventare realtà. Thiago Motta attende solamente l’ufficialità così da poterlo avere in squadra e iniziare a ragionare su un centrocampo diverso, ancora più solido.

Ricordiamo quindi che Atalanta e Juventus hanno trovato un accordo sulla base di un’operazione da 52 milioni di euro più 6 di bonus. Teun Koopmeiners nella giornata di domani, presumibilmente la mattina, è atteso al J|Medical dove svolgerà le visite. Solo in un secondo momento firmerà il suo contratto e diventerà un nuovo giocatore della Juventus.