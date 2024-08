Mercato Fiorentina, dopo il no di Kostic si punta un ex Serie A

La Fiorentina pronta a chiudere tre operazioni in entrata così da potenziare l’organico a disposizione di Palladino: i nomi.

Procede al rallentatore la marcia della Fiorentina in questo primo scorcio di stagione. Nelle prime tre partite ufficiali disputate contro il Parma, la Puskas Academy ed il Venezia la Viola non è riuscita ad andare oltre ad un pareggio, dimostrando di avere bisogno di ulteriori innesti per essere competitiva. Tre, in particolare, le operazioni in entrata a cui sta lavorando la dirigenza che consentiranno di potenziare tutti i reparti ed ampliare le opzioni di scelta del tecnico Raffaele Palladino.

In difesa, ad esempio, si cercherà di prendere un elemento strutturato fisicamente capace di partecipare alla costruzione della manovra. Scartate le opzioni Josip Sutalo e Marcos Senesi (entrambi hanno una valutazione superiore ai 20 milioni), ora i riflettori sono puntati su Andrea Carboni del Monza scivolato ai margini in seguito allo sbarco in panchina di Alessandro Nesta. Il classe 2001, finora, è sempre rimasto in panchina senza essere impiegato: inevitabile quindi, considerando pure che il suo contratto scade nel 2025, la separazione tra le parti.

I toscani si sono iscritti alla corsa e, a breve, proveranno a farsi avanti in termini concreti. A centrocampo, invece, si cercherà di acquistare Yacine Adli escluso dal nuovo progetto del Milan ed invitato a trovarsi una sistemazione alternativa. Per lui si era fatto avanti l’Al-Shabab ma il 24enne ha respinto le avance arabe, spiegando di voler continuare a giocare in Europa. Fino a qualche giorno fa si parlava di un possibile approdo in Premier League, alla luce dell’interesse mostrato dal Leicester e dal Brentford. Ora, invece, in pole position c’è proprio la Fiorentina.

Fiorentina, triplo colpo per Palladino: Commisso corre ai ripari

I contatti sono già scattati: ai rossoneri, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è stato proposto un prestito con obbligo di riscatto compreso tra i 13 e i 15 milioni. Restano da limare alcuni dettagli ma la strada che conduce alla fumata bianca, ad oggi, appare libera da particolari ostacoli. In arrivo pure un cursore di sinistra: Filip Kostic, proprio quando l’affare sembrava essere definitivo, ha rifiutato la destinazione obbligando la Fiorentina a spostare altrove il suo mirino.

Nei radar c’è Robin Gosens, al quale farebbe piacere tornare in Serie A. L’Union Berlino non esclude una sua partenza e chiede 8 milioni. Tutta da definire, però, la formula del trasferimento: i tedeschi vogliono l’obbligo, i toscani l’opzione d’acquisto. Si continuerà a trattare. Palladino attende rinforzi.