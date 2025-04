Inter, Marotta… raddoppia: affare da 40 milioni, arriva dalla Liga

Inter, Giuseppe Marotta è scatenato sul mercato: raddoppio per i nerazzurri, affare da 40 milioni per portare a Milano la stellina della Liga

L’Inter si prepara a un’estate in cui la rosa a disposizione di Simone Inzaghi sarà rinforzata. Dopo l’ingaggio di Petar Sucic, il club nerazzurro sta cercando altri talenti per arricchire la rosa e rispondere alle necessità di Simone Inzaghi.

Il tecnico chiede rinforzi in tutti i reparti, da quello difensivo a quello offensivo, e Marotta, insieme a Piero Ausilio, sta monitorando attentamente il mercato dei parametri zero e, allo stesso tempo, i giovani più promettenti in Europa. Tra questi, c’è un nome che sta facendo parlare molto in queste settimane: Luka Sucic.

Chi è Luka Sucic: il talento che ha impressionato la Liga

Luka Sucic è una delle sorprese più interessanti di questa stagione della Real Sociedad. Il giovane centrocampista croato, arrivato la scorsa estate dal Salisburgo per circa 10 milioni di euro, ha subito conquistato un posto da titolare nel cuore del gioco della squadra basca.

Con soli 22 anni, Sucic ha mostrato una maturità sorprendente per la sua età. La sua capacità di leggere il gioco, di inserimento ed il suo piede raffinato gli hanno permesso di affermarsi come uno dei talenti più interessanti del campionato spagnolo.

La sua progressione è stata rapidissima. Dopo un inizio promettente, è diventato un elemento insostituibile per il tecnico Imanol Alguacil. La sua visione di gioco, unita alla capacità di arrivare in area avversaria con grande tempismo, ha fatto sì che i suoi numeri esplodessero, attirando l’attenzione di club di tutta Europa. A soli 22 anni, il suo potenziale è evidente, tanto che le voci sul suo futuro sono diventate sempre più insistenti.

L’Inter sulle tracce di Luka Sucic: affare da 40 milioni

L’Inter è tra i club più interessati a Luka Sucic. Il club nerazzurro ha messo gli occhi sul talento croato, che, nonostante il breve periodo di adattamento alla Liga, ha impressionato tutti per la sua qualità tecnica e il suo impatto immediato. Marotta e Ausilio hanno già sondato il terreno per portarlo a Milano.

L’offerta dell’Inter si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che rappresenterebbe un notevole incremento rispetto ai 10 milioni investiti dalla Real Sociedad l’estate scorsa.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, la trattativa si configurerebbe come una delle operazioni più redditizie per il club basco, ma anche una grande opportunità per l’Inter. L’arrivo di Sucic rappresenterebbe un rinforzo importante a centrocampo, un ruolo in cui la squadra nerazzurra ha bisogno di maggiore qualità e dinamicità.

Non solo, la giovane età del croato gli permette di avere un grande margine di crescita, il che lo rende un acquisto strategico anche per il futuro. La Real Sociedad si trova di fronte a una scelta difficile. Da un lato, vendere un giocatore con un potenziale così grande potrebbe essere una perdita significativa sul piano sportivo.

Dall’altro, la somma proposta dall’Inter rappresenta un’occasione economica difficile da rifiutare. La decisione che prenderà il club spagnolo avrà sicuramente un impatto significativo sul mercato estivo, con tanti occhi puntati su Sucic.

Per l’Inter, questa è un’opportunità importante. Il club nerazzurro, con un’offerta che potrebbe arrivare fino a 40 milioni, sembra pronto a fare il colpo grosso, portando a Milano uno dei giovani più promettenti della Liga. La trattativa è appena iniziata, ma è già chiaro che Marotta è deciso a fare il possibile per garantirsi il talento di Luka Sucic. La domanda ora è: riuscirà l’Inter a strappare il giovane croato alla concorrenza europea?