Milan sotto attacco: primo problema per Paratici, una stella in direzione City

Il Milan è sotto attacco: spunta il primo problema per il neo ds Paratici, il Manchester City vuole una stella rossonera ed è pronto all’assalto

L’accordo verbale è stato raggiunto, mancano soltanto le firme e l’annuncio ufficiale ma siano nel campo delle formalità. Si può affermare senza alcuna paura che Fabio Paratici sarà il prossimo direttore sportivo del Milan, come peraltro vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Un uomo di campo, grande conoscitore di calcio portato in via Aldo Rossi per ricostruire la squadra rossonera dopo le figuracce in questa stagione.

Una trattativa portata avanti da Furlani che dopo l’incontro con Cardinale a New York ha rafforzato la sua posizione nel Milan a discapito di Ibrahimovic. E così il CEO, libero di agire, ha tessuto la sua tela sull’asse Milano-Londra chiudendo un grande colpo a livello dirigenziale.

Con il Milan attualmente nono ed atteso dalla semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter, Paratici avrà il compito di ripartire con un nuovo progetto vincente, partendo inizialmente dall’allenatore. E già sono grandi nomi quelli vagliati dal board rossonero, da Roberto De Zerbi – che al momento sembra in pole, visto anche il recente incontro tra Paratici e l’agente dell’allenatore – a Max Allegri fino all’ipotesi più remota relativa ad Antonio Conte.

Paratici, prima grana: il City vuole un big rossonero

Scelto il tecnico, sarà poi tempo di costruire la squadra rispettando i desiderata del nuovo allenatore. Si ripartirà con ogni probabilità dalle stelle del Milan, dai calciatori più rappresentativi che anche in questa stagione deludente non hanno (quasi) mai perso la bussola.

E si tratta proprio di quei calciatori finiti nel mirino delle big europee, di quei club che hanno disponibilità economiche quasi illimitate e soprattutto un appeal internazionale al momento anche maggiore del Milan stesso che, è bene ricordarlo, nella prossima stagione non parteciperà alla Champions League (e, forse, nemmeno all’Europa League).

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, sta guardando proprio in direzione Milanello in vista della prossima stagione. Il suo City è da rinforzare in alcuni ruoli chiave ed uno di questi è il centrocampo senza alcun dubbio. I Citizens stanno già lavorando ad un futuro senza Kevin De Bruyne e nel mirino è finito Tijjani Reijnders, un centrocampista ormai completo.

Guardiola vuole Reijnders: le cifre dell’operazione

L’olandese, a 26 anni, appare maturo e pronto a fare il salto in Premier League. In questa stagione ha mostrato tutte le sue qualità: può agire come play ma anche come mezz’ala sfruttando i suoi inserimenti e perfino trequartista alle spalle della punta. Un calciatore eclettico proprio come quelli graditi all’allenatore catalano.

Ed in estate il City è pronto a negoziare con il Milan per il suo acquisto. Reijnders ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al giugno del 2030 e questo fattore pone il Milan in una condizione di grande vantaggio. Ciò nonostante se il calciatore dovesse esprimere il desiderio di cambiare aria, beh, il City sarebbe in pole position.

La dirigenza inglese ha peraltro già iniziato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione: d’altronde Reijnders in questa stagione è stato tra i più positivi del Milan e sarebbe il sostituto perfetto di De Bruyne. Il Milan proverà a resistere, conscio di come nulla potrebbe di fronte ad una possibile offerta irrinunciabile: che, al momento, sarebbe di almeno 70 milioni. Insomma, si prospetta un’estate davvero calda per i rossoneri che dovranno resistere all’assalto del gioiello più luminoso.