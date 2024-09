Milan, le condizioni di Morata e Thiaw: cosa filtra dall’infermeria in vista del Venezia e del derby

Il Milan prepara la sfida contro il Venezia, prevista il 14 settembre. Morata scalpita: ecco quando tornerà l’attaccante.

Non potrà sbagliare il Milan, alla ripresa della Serie A. La vetta della classifica dista già 5 punti e l’attuale rendimento (oltre a rappresentare la peggiore partenza negli ultimi 13 anni) ha fatto finire Paulo Fonseca nella bufera. Il club, dal canto suo, lo ha difeso pubblicamente garantendogli piena fiducia. Al tempo stesso, però, ha chiesto al tecnico di rimettere in carreggiata la squadra ed evitare ulteriori scivoloni così da non compromettere, fin dall’inizio, la corsa verso lo scudetto.

I rossoneri, dopo il pari sul campo della Lazio, si sono quindi rimessi al lavoro al fine di preparare nel migliore dei modi la prossima gara: quella casalingo del 14 settembre contro il Venezia, fanalino di coda (insieme al Como) con appena un punto. Nella lista dei convocati, salvo sorprese, si rivedrà Alvaro Morata, attualmente ai box a causa della lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro rimediata lo scorso 19 agosto.

Le condizioni dello spagnolo (prelevato dall’Atletico Madrid per 13 milioni durante il mercato estivo) in queste settimane sono progressivamente migliorate e, a breve, ricomincerà ad allenarsi insieme al resto del gruppo. L’idea di Fonseca, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è quella di portarlo in panchina e riutilizzarlo in maniera graduale così da averlo al top in occasione del derby del 22 settembre. Tutto dipenderà dai successivi controlli medici a cui il centravanti si sottoporrà ma, intanto, le sensazioni nell’ambiente risultano positive.

Milan, le condizioni di Morata e Thiaw: cosa filtra dall’infermeria

A sostituire Morata, intanto, ci penserà Tammy Abraham, inseritosi nel migliore dei modi negli schemi tattici rossoneri come testimoniato dall’assist decisivo fornito a Rafael Leao all’Olimpico. La prestazione offerta nella capitale ha consentito all’inglese, preso in prestito dalla Roma, di scalare subito le gerarchie e superare sia Noah Okafor che Luka Jovic (quest’ultimo particolarmente poco gradito a Fonseca).

A disposizione di Fonseca tornerà anche Malick Thiaw, out nell’ultimo turno di campionato a causa di un problema alla caviglia. Il tedesco è guarito ma il mister lusitano non prevede di inserirlo nella formazione titolare: in difesa, davanti alla porta di Mike Maignan, agiranno Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. Aggiornamenti, infine, su Alessandro Florenzi, finito fuori dai radar per colpa della rottura del crociato e del menisco rimediata nella tournée disputata negli Stati Uniti. Il terzino ieri ha svolto fisioterapia: il ritorno in campo è atteso a Primavera.