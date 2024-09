La Turchia continua a fare shopping in Italia: dopo Osimhen e Kostic in cantiere altri due colpi

La Turchia, dopo aver accolto Osimhen e Kostic, punta a fare ancora shopping in Italia: in cantiere altri due colpi.

Il mercato estivo si è chiuso nella maggior parte delle Leghe europee: tra queste non rientra quella turca in cui, negli ultimi giorni, stanno sbarcando numerosi giocatori della Serie A. E’ il caso, ad esempio, di Victor Osimhen passato al Galatasaray dopo aver trascorso mesi a Napoli da separato in casa. Nelle scorse ore, poi, è stata la volta di Filip Kostic finito fuori dai piani della Juventus ed escluso da tutti gli impegni ufficiali: ora lo attende la nuova sfida del Fenerbahce.

I contatti tra le parti sono andati avanti in maniera intensa, consentendo alle parti di trovare l’intesa definitiva. Il serbo (autore di 4 assist nelle 33 apparizioni nella precedente annata) si è trasferito alla corte di José Mourinho tramite la formula del prestito secco. Si era parlato della possibilità di inserire nell’accordo il diritto di riscatto ma, alla fine, le due società hanno deciso di seguire una strada alternativa così da agevolare la buona riuscita dell’operazione.

Il Fenerbahce, dal canto suo, provvederà al pagamento dello stipendio dell’esterno, seguito in estate dal Crystal Palace e dalla Fiorentina. Ma non finisce qua perché il Galatasaray, entro il 13 settembre (ultimo giorno per le contrattazioni), ha intenzione di continuare a fare shopping in Italia: nel mirino ci sono due esterni, ritenuti tutt’altro che incedibili dalle loro rispettive società.

La Turchia continua a fare shopping in Italia: due nomi nel mirino

Il primo è Nicola Zalewski, utilizzato 3 volte da Daniele De Rossi in altrettante partite di campionat ma comunque in procinto di salutare la compagnia. Il motivo dell’addio è da ricercare nel fatto che il contratto che lega il polacco ai colori giallorossi scade il 30 giugno 2025 e finora le interlocuzioni andate in scena tra il direttore sportivo Florent Ghisolfi e l’agente del 22eene non si sono rivelati sufficienti per trovare una soluzione considerata soddisfacente da tutti gli attori coinvolti. Da qui la scelta dei capitolini di inserirlo nell’elenco dei cedibili.

Il Galatasaray si è fatto avanti, con l’obiettivo concreto di ingaggiarlo in tempi brevi a titolo definitivo. Un ulteriore confronto si svolgerà tra oggi e domani: sviluppi sono quindi attesi a stretto giro di posta. L’altro profilo vagliato risponde al nome di Luca Pellegrini, rimasto fin qui ai margini nella Lazio per colpa di un infortunio alla gamba destra e dell’incidente stradale avvenuto il 23 agosto. Il 25enne può cambiare aria: la Turchia è pronta a tentarlo.