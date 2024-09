Si avvicina Milan-Liverpool: Fonseca pensa ad una doppia mossa, caso-Chiesa per Slot

Si avvicina il debutto nella nuova Champions League per il Milan, che domani ospiterà il Liverpool. Umori diversi per i due club.

Umore diametralmente opposto per Milan e Liverpool, alla vigilia del debutto nella nuova Champions League. I rossoneri, grazie alla rotonda vittoria ottenuta ai danni del Venezia nell’ultimo turno di campionato, si sono rilanciati portandosi a -4 dalla vetta della classifica occupata dal Napoli. I Reds, invece, sono reduci dall’inatteso ko patito per mano del Nottingham Forest che in città, oltre a generare diverse polemiche, ha di fatto aperto il caso-Chiesa.

Il ‘Liverpool Echo’, attraverso un editoriale, ha messo in dubbio le scelta del tecnico Arne Slot tra cui quella di continuare a tenere ai margini l’ex Juventus, mai impiegato in gare ufficiali. Il 26enne, dopo un Europeo deludente e un’estate vissuta da separato in casa a Torino, in Inghilterra sperava di potersi rilanciare. Finora, invece, l’allenatore olandese lo ha sempre escluso dalla lista dei convocati non ritenendolo ancora pronto. Ora per il classe 1997, prelevato dalla Vecchia Signora per complessivi 15 milioni, potrebbe arrivare il momento della svolta.

Il Milan, dal canto suo, è tornato a guardare con ottimismo al futuro. La prestazione di sabato sera ha soddisfatto Paulo Fonseca, che ora punta a partire subito bene in Europa. Il portoghese, consapevole delle insidie e della pericolosità delle folate offensive del Liverpool, sta pensando di attuare particolari provvedimenti al fine di ridurre al minimo i rischi ed aumentare le chance di fare bottino pieno.

Milan, Fonseca prepara l’undici anti-Liverpool: le mosse del tecnico

Youssouef Fofana, ad esempio, in fase di costruzione della manovra scivolerà tra i due centrali difensivi così da migliorare la circolazione del pallone e mandare fuori giri il pressing degli inglesi. In avanti dal primo minuto tornerà Alvaro Morata, ormai completamente guarito dall’infortunio rimediato al debutto contro il Torino. Lo spagnolo avrà carta bianca e licenza di svariare su tutto il fronte offensivo: si muoverà quindi, come riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, spesso lateralmente così da favorire l’inserimento dei centrocampisti.

Il tutto, attaccando sempre la profondità in modo tale da ottenere costantemente impegnata la retroguardia di Slot. Ai suoi lati giocheranno Rafael Leao e Christian Pulisic con Tijjani Reijnders nel ruolo di trequartista centrale. In mezzo al campo, fiducia al duo composto da Fofana e Ruben Loftus-Cheek mentre in difesa è in corso il ballottaggio tra Emerson Royal e Davide Calabria. Conferme in vista per Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Theo Hernandez.