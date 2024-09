Juventus-Napoli, Conte prepara lo sgambetto ai bianconeri: nuovo modulo e McTominay titolare

Si avvicina il big match odierno che vedrà in campo la Juve e il Napoli. Conte prepara diverse novità: McTominay titolare.

Manca ormai poco al fischio d’inizio del big match che vedrà in campo oggi la Juventus ed il Napoli. Le due squadre arrivano alla gara con il morale alle stelle. I bianconeri sono reduci dalla vittoria ottenuta al debutto nella nuova Champions League ai danni del PSV Eindhoven mentre gli azzurri guidati da Antonio Conte hanno vinto le ultime tre partite di campionato disputate contro il Bologna, il Parma ed il Cagliari.

Per entrambe l’incontro rappresenta quindi l’occasione continuare a fare bene e frustrare le ambizioni di gloria del rivale. Diverse le novità attese nella formazione partenopea: in primis, il passaggio al modulo 4-3-3 e l’impiego, dal primo minuto, di Scott McTominay apparso in grande forma. Lo scozzese, prelevato in estate dal Manchester United per una spesa complessiva di 30 milioni, ha lanciato segnali di crescita importante in questi giorni al proprio allenatore durante le sedute di allenamento e freme per giocare subito.

Salvo sorprese, l’ex Red Devils verrà inserito nella formazione titolare insieme a Stanislav Lobotka e André-Zambo Anguissa. Una linea mediana di grande fisicità e qualità, chiamata ad offrire l’adeguato filtro alla retroguardia difensiva e sostenere il reparto offensivo tramite inserimenti e passaggi rapidi. Il duo a protezione della porta di Alex Meret verrà composto da Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Giovanni Di Lorenzo agirà nel ruolo di terzino destra mentre nel lato opposto ci sarà Mathias Olivera (in leggero vantaggio rispetto a Leonardo Spinazzola).

Juventus-Napoli, Conte prepara lo sgambetto: McTominay titolare

In attacco sono già certi di una maglia Khvicha Kvaratskhelia e Romelu Lukaku, già a quota 2 reti e 2 assist in altrettante partite con indosso la maglia napoletana. L’altro posto a disposizione se lo contendono Matteo Politano e David Neres: il ballottaggio risulta serrato e una decisione definitiva verrà presa soltanto a ridosso della partita. Il Napoli, quindi, scenderà in campo proponendo l’undici migliore allo scopo di piazzare il poker di successi in Serie A e allungare in classifica.

La Juventus, dal canto suo, vuole riprendere la marcia dopo i due pareggi consecutivi a reti bianche contro la Roma e l’Empoli. Il pacchetto arretrato comprenderà Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Federico Gatti e Andrea Cambiaso. A centrocampo ci sarà di certo Teun Koopmeiners Locatelli: per il resto, sono in competizione Douglas Luiz/Manuel Locatelli e Khephren Thruam/Weston McKennie. Confermato il trio formato da Kenan Yildiz, Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic.