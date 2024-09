Juventus, a gennaio subito un colpo: Giuntoli stanzia il tesoretto

La Juventus, in questi giorni, ha ricominciato a pensare al mercato invernale. Individuato il rinforzo adatto: 14 milioni stanziati.

La Juventus, in questo primo scorcio di campionato, può sorridere a metà. Sono infatti diverse le criticità che stanno rallentando la marcia dei bianconeri in campionato tra cui la sterilità del reparto offensivo ed il mancato ambientamento, fin qui, di uno dei fiori all’occhiello del mercato estivo ovvero Douglas Luiz. Thiago Motta, al tempo stesso, può ritenersi ampiamente soddisfatto per la solidità del reparto divensivo, mai bucato nelle 5 gare di campionato affrontate finora.

L’unica rete subita è stata quella in Champions League, ad opera del PSV Eindhoven (ininfluente per il risultato finale). Tra Como, Verona, Roma, Empoli e Napoli la retroguardia ha costituito un muro invalicabile per gli avversari. Un contributo concreto, in tal senso, è arrivato da Pierre Kalulu divenuto un titolare inamovibile nello scacchiere tattico della Vecchia Signora. Il francese classe 2000, preso in prestito oneroso dal Milan, in estate era stato accolto tra lo scetticismo generale dei tifosi che attendevano invece l’acquisto di nomi ritenuti più altisonanti quali Riccardo Calafiori o Jean-Clair Todibo.

Nonostante lo scarso calore ricevuto, il 24enne è riuscito ad ambientarsi subito nella nuova realtà e a scalare le gerarchie di Motta, superando nelle preferenze del tecnico sia Danilo che Nicolò Savona. Contro il PSV e nelle ultime due gare di campionato Kalulu ha giocato sempre dall’inizio, risultando tra i migliori in campo. Da qui l’idea del direttore sportivo Cristiano Giuntoli di attivare, ad inizio 2025, il diritto di riscatto ed acquistarlo così a titolo definitivo dal Milano, che lo ha ceduto ai rivali per fare spazio in rosa ad Emerson Royal.

Juventus, Giuntoli prepara il colpo: stanziato il tesoretto

A svelare le strategie del manager è stato oggi ‘La Stampa’: nelle casse rossonere, di conseguenza, entreranno 14 milioni più altri 3 legati agli eventuali bonus che matureranno durante la stagione in base ai risultati conseguiti. Un colpo, questo, teso a rafforzare le basi della difesa bianconera a costi ritenuti sostenibili. E le novità, in casa bianconero, non termineranno qua.

Giuntoli, a breve, incontrerà l’entourage di Dusan Vlahovic al fine di discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Il principale nodo da sciogliere è quello dello stipendio: il serbo, al momento, percepisce 12 milioni netti. Una cifra fuori dai parametri economici juventini. Il Ds, di conseguenza, offrirà al centravanti (a secco da 4 gare) un prolungamento comprendente un compenso ridotto. Ora resta da vedere quale sarà la risposta del diretto interessato.