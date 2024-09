Roma, Baldanzi al centro del progetto di Juric: Soulè retrocede nelle gerarchie

La Roma, dopo aver battuto l’Udinese, si concentra sui prossimi impegni. Baldanzi si candida ad una maglia da titolare.

Prova a ritrovare la serenità perduta la Roma, reduce dalla vittoria ottenuta ai danni dell’Udinese. Ivan Juric, dopo aver debuttato sulla panchina giallorossa nel migliore dei danni, punta infatti ora a vincere entrambe le partite all’orizzonte così da riottenere il sostegno della propria tifoseria (ancora scossa dall’esonero di Daniele De Rossi) e guardare al futuro con ottimismo.

Domani, nel match inaugurale della nuova Europa League, i capitolini affronteranno l’Atletico Bilbao mentre domenica all’Olimpico sbarcherà il Venezia, che nell’ultimo turno di campionato ha battuto il Genoa. Un doppio impegno ricco di insidie per l’x guida del Torino, pronto a consegnare un ruolo di primo piano a Tommaso Baldanzi. Il 21enne acquistato a gennaio dall’Empoli, sotto la gestione De Rossi, ha fatto fatica ad imporsi e a togliersi particolari soddisfazioni. Ora, invece, per lui sembra essere arrivato il momento della svolta tanto attesa.

Juric ha intenzione di valorizzarlo, affidandogli maggiori responsabilità e garantendogli libertà di inventare sulla trequarti avversaria. E’ nata così, ad esempio, la rete rifilata ai bianconeri dallo stesso Baldanzi. Il classe 2003, nell’occasione, ha attaccato la profondità chiudendo in maniera vincente la triangolazione con Artem Dovbyk. Un gol fondamentale per l’umore del calciatore, intenzionato ora a conquistare i gradi di titolare e continuare ad essere decisivo per le sorti della formazione giallorossa. Se Baldanzi ride, di certo non può fare lo stesso Matias Soulé.

Roma, Baldanzi in rampa di lancio: Soulé in panchina

L’argentino, uno dei principali fiori all’occhiello della campagna acquisti condotta in estate dal direttore sportivo Florent Ghisolfi, all’arrivo all’aeroporto era stato accolto da centinaia di tifosi. Il rendimento all’interno del rettangolo di gioco, però, è rimasto ben distante da quello atteso dalla dirigenza e dai supporter. L’ex Juventus (acquistato per oltre 26 milioni) nelle 4 partite disputate in Serie A non è riuscito a fornire alcun tipo di contributo in zona offensiva.

Un bilancio negativo che, unito a prestazioni deludenti, lo ha fatto scivolare in panchina relegandolo allo status di riserva. Juric, nella conferenza stampa di presentazione del match con l’Udinese, non ha escluso una possibile convivenza tra lui e Paulo Dybala ma, nei fatti, ha preferito alternarli così da non modificare l’assetto e l’equilibro della squadra. Un dualismo questo, figlio della mancata partenza del 30enne, che proseguirà per tutto il resto della stagione. A Juric il compito di rivitalizzare Soulé e trasformare l’investimento fatto dalla società in un’arma in più per centrare la qualificazione in Champions League.