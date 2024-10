Esonero sulla panchina di una Big di Serie A, clamorosa rivelazione

Una persona esterna al mondo del calcio ha commentato senza remore l’esonero del top coach in serie A. Il messaggio spiazza tutti.

Si sta disputando in queste ore la settima giornata di serie A, l’ultima prima della sosta per le Nazionali e occhio a possibili nuovi ribaltoni in panchina. Sono diversi i tecnici che vedono al momento la propria posizione a forte rischio.

D’altronde questo è il momento adeguato per cambiare panchina con i nuovi tecnici che – durante la sosta per le Nazionali – hanno la possibilità di lavorare e conoscere meglio la squadra a propria disposizione. Ci sono diversi allenatori in bilico, ma oltre a questo c’è una squadra che ha già esonerato, stiamo parlando della Roma.

La società giallorossa, tra lo sgomento generale, ha cacciato l’allenatore Daniele De Rossi, volto storico e bandiera del club per mettere in panchina Ivan Juric con l’ex Torino che ha firmato un contratto fino a Giugno. Nonostante ciò il cambio in panchina non è servito del tutto, la Roma ha perso contro l’Elfsborg in Europa League e non ha mai svoltato, nonostante il cambio allenatore.

E tra i tifosi c’è chi rivorrebbe De Rossi per un nuovo cambio in panchina che avrebbe del clamoroso. L’ex capitan Futuro è intanto dall’altra parte del mondo e un massaggio fa chiarezza.

Serie A, interviene la moglie di Daniele De Rossi

Dopo l’esonero della Roma, Daniele De Rossi e sua moglie Sarah Felberbaum sono partiti alla volta dell’Islanda e la donna lo ha fatto sapere a tutti mediante i propri canali social. Sarah ha mandato il seguente messaggio: “Vaffa*****, noi ce ne andiamo in Islanda” e una foto insieme al compagno al gelo del paese nordico.

Sarah ha chiarito che questa è stata praticamente la reazione all’esonero e ha corrodato gli scatti con la seguente didascalia: “La prima foto riassume la mia reazione alla notizia”, poi la donna ha proseguito ed ha spiegato con un messaggio che sembra palesemente rivolto anche ai tifosi:

“Tutte le altre foto sono un riassunto di quanto sia bello viaggiare e vedere il mondo insieme a quel biondo li. Che amiamo un pò tutti, si lui è anche vostro, lo amate anche voi… Spero di avervi regalato un pò di bellezza e se potete andate a scoprire questa terra meravigliosa”, in riferimento all’Islanda.

Un chiaro riferimento della donna all’esonero improvviso e una risposta alle critiche e alle polemiche con lei che ha subito preso le redini ed ha convinto il marito a partire.