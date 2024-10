Ultim’ora pazzesca in Italia, un attaccante rescinde il contratto

Rescissione vicina per l’attaccante che potrebbe chiudere anticipatamente la propria esperienza con il club e tornare in patria

I match disputati nell’ultimo weekend in Serie A e Serie B sono stati gli ultimi prima della pausa di ottobre dedicata alle Nazionali impegnate in Nations League nelle qualificazioni ai Mondiali.

Come spesso accade quando i campionati si fermano, tornano prepotentemente di attualità le indiscrezioni di mercato in vista della riapertura dei trasferimenti del prossimo Gennaio. Presto per ipotizzare possibili movimenti in entrata e in uscita dei top club di Serie A che potrebbero essere costretti a intervenire per colmare eventuali lacune di organico sopraggiunte nella prima parte di stagione.

Potrebbe essere questo il caso della Juventus che può tornare sul mercato per acquistare un sostituto di Bremer, la cui stagione è ormai compromessa dopo il gravissimo infortunio al ginocchio subito contro il Lipsia. Attenzione anche al Milan che può cedere Chukwueze e Jovic e all’Inter che duella con la stessa Juventus e altri club per prendere il futuro parametro zero Jonathan David del Lilla.

L’attaccante può rescindere il contratto: possibile ritorno in patria

Novità importanti sul mercato potrebbero arrivare anche prima della riapertura di gennaio. Attenzione a riguardo a quanto sta per succedere alla Salernitana. Come riportano più portali dedicati al club campano, Diego Valencia potrebbe rescindere anticipatamente il contratto in scadenza nel 2026.

E’ cambiata totalmente la situazione per l’attaccante cileno. Rientrato dall’esperienza in prestito in Grecia con l’Atromitos e vicino a un’altra cessione in estate, Valencia ha trovato spazio nelle prime partite stagionali della Salernitana, segnando anche un gol nella vittoria per 3-2 contro la Sampdoria dello scorso 27 agosto.

Dopo i 57 minuti con il Mantova, Valencia non è stato più convocato dall’allenatore Martusciello e ha saltato le successive quattro partite con Pisa, Reggiana, Catanzaro e Salernitana oltre a quella di Coppa Italia con l’Udinese. Proprio nella sconfitta contro i friulani, Martusciello ha concesso spazio ai calciatori meno utilizzati finora e già con quell’esclusione si è potuto intuire che per Valencia non ci sarebbe stato più spazio nella Salernitana.

Il sito Salernitananews riferisce di contatti in corso tra le parti per arrivare a una rescissione contrattuale. Per Valencia ci sarebbe la possibilità di proseguire la carriera in patria con uno dei più prestigiosi club cileni ovvero il Colo Colo o l’Universidad Catolica, squadra quest’ultima da cui è stato acquistato dalla Salernitana nel 2022.