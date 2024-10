“Giocherà nel Milan”, annuncio e tutto fatto: primo colpo rossonero

Importante indiscrezione di mercato quella emersa nelle scorse ore sul Milan. Coinvolto uno dei migliori attaccanti d’Europa

La deludente sconfitta subita dalla Fiorentina ha rappresentato un brusco stop per il Milan dopo le tre vittorie di fila con Venezia, Lecce e Inter. Non certo il miglior viatico per affrontare la seconda sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali impegnate in Nations League e qualificazioni Mondiali.

Fino alla metà della prossima settimana, Fonseca lavorerà a ranghi ridotto a Milanello in attesa del ritorno in campo previsto sabato 19 ottobre a San Siro contro l’Udinese. Una partita, a questo punto, di nuovo decisiva per l’allenatore portoghese, la cui posizione è tornata in bilico dopo il ko di Firenze.

Non dovrebbe esserci nessun ribaltone durante la sosta, periodo solitamente favorevole per i cambi di allenatore in corsa. Fonseca resterà al suo posto. Toccherà a lui tirarsi fuori nuovamente da una situazione di difficoltà, magari con un altro cambiamento di modulo e formazione come avvenuto già nel Derby con l’attacco rivoluzionato dalla presenza congiunta in attacco di Morata e Abraham.

Un nuovo attaccante al Milan, l’indiscrezione fa sognare

Attacco del Milan in cui sarebbe potuto esserci un altro bomber. E’ stato proprio lui stesso a svelare una trattativa di mercato che, se si fosse concretizzata, avrebbe cambiato l’immediato futuro suo e del club rossonero. Il calciatore in questione è Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord, a quanto pare vicino al trasferimento al Milan nell’ultimo giorno di mercato di agosto.

E’ stato proprio a rivelarlo in un’intervista a ESPN: “L’ultimo giorno di mercato per me è stato molto intenso. Il Milan è stato un opzione concreta per me ma la trattativa non si è chiusa per i tempi ristretti e il prezzo chiesto dal Feyenoord.” Milan che resta comunque un’opzione concreta per Gimenez, il quale considera quello rossonero “un club da sogno“, ribadendo al contempo che “la porta del Milan è ancora aperta per me.”

Vista l’impossibilità di arrivare a Gimenez, il Milan ha optato per l’acquisto in prestito secco di Abraham dalla Roma. Il messicano resta comunque un obiettivo dei rossoneri che, con il citato prestito di Abraham senza diritto di riscatto e Jovic in scadenza, potrebbero puntare proprio su di lui per un investimento significato in attacco.

Ne è convinto Maurizio Cardone, giornalista inviato al seguito del Milan per Radio Latte e Miele e Top Calcio 24. Intervistato da Milanlive, Cardone si è esposto sul futuro in rossonero del bomber del Feyenoord: “Ho la sensazione che si farà. Per caratteristiche starebbe molto bene nella rosa del Milan. Per la luce negli occhi di Fonseca alla domanda (gli è stato chiesto del retroscena nella conferenza di sabato scorso ndr), la sensazione è proprio quella che un giorno lo vedremo con la maglia del Milan.” Gimenez costa molto. In estate, il Nottingham Forest ha offerto invano 33 milioni di euro per il bomber messicano.