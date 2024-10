È ufficiale, ha appena firmato con la Juve: rinforzo eccellente

La Juventus si regala un grande colpo immediatamente: la firma è ufficiale per la gioia di tutti i tifosi bianconeri

La società più vincente d’Italia non vuole lasciare nulla al caso e sta provando a rinforzare ogni settore al proprio interno. In questo caso si tratta di un acquisto di prospettiva e con un grande carico emotivo.

In casa Juve si vuole costruire un progetto serio e a lunga scadenza e per questo si è deciso di puntare su profili di grande prospettiva sia in società, vedi Giorgio Chiellini, che in panchina, con Thiago Motta. Per ora i risultati non sono stati per nulla negativi, con due vittorie su due in Champions League, con Psv Eindhoven e Lipsia e un buon inizio in Serie A (terzo posto con 13 punti, dietro Napoli e Inter). L’idea è quella di contendere lo scudetto sino alla fine alle altre big e le carte in regola ci sono tutte.

Parallelamente alla prima squadra maschile, La Vecchia Signora investe ormai da 7 anni anche in quelle femminile. La Juventus Women è nata nel 2017 e ha già collezionato 5 scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe nazionali. A livello giovanile le bianconere si sono aggiudicate due titoli nella Viareggio Women’s Cup (2019, 2020) con la squadra Under-19; uno Scudetto (2018-2019) e un torneo Preseason (2023) con la squadra Under-17 e altri titoli con le categorie inferiori.

La Juventus riabbraccia Del Piero: la figlia di Alex firma per l’Under-17 delle ragazze

Proprio nell’Under-17 della Juventus Women arriva un colpo che è destinato a far scalpore. La firma è ufficiale e i tifosi hanno già mostrato il proprio calore sui social: Dorotea Del Piero sarà una nuova giocatrice del settore giovanile bianconero. Parliamo della figlia del grande Alex e di Sonia, che condivide con il padre la passione per il calcio.

Sui propri canali i genitori illustri hanno voluto fare l’in bocca al lupo alla ragazza, con un messaggio molto toccante:

“Dorotea, ci rendi orgogliosi ogni giorno con la tua gentilezza, impegno e determinazione. Lavora sempre duro, sii onesta e sii orgogliosa di quello che sei. Hai ancora tanta strada da fare, continua a spingere per inseguire i tuoi sogni!”. Di certo un bellissimo segnale per la Juventus che ritrova uno dei cognomi più importanti della propria storia tra le sue fila. La speranza è che possa essere brava davvero come papà Pinturicchio.