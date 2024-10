Berardi in una Big di Serie A a gennaio, dove giocherà

Finalmente in campo dopo il lungo infortunio, per Domenico Berardi si prospetta un ritorno immediato in Serie A. Ecco dove potrebbe andare

Sono stati sette mesi lunghissimi quelli appena trascorsi per Domenica Berardi, finalmente recuperato dal grave infortunio in cui è incorso nello scorso campionato di Serie A.

Era lo scorso 3 marzo, quando nel corso di Verona-Sassuolo, Berardi si è procurato la rottura del tendine d’Achille, un ko che non gli ha permesso di contribuire alla lotta salvezza che coinvolgeva i neroverdi e di partecipare a Euro 2024 con la Nazionale. Sabato scorso, l’attaccante del Sassuolo è tornato in campo per uno spezzone di partita contro il Cittadella. Giusto il tempo di farsi subito notare con l’assist per il gol del 6-1 finale servito a Thorstvedt.

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha accolto con entusiasmo il rientro di Berardi, specificando come, per il momento, l’attaccante non può essere schierato ancora dal 1′. I sette mesi di inattività impongono prima un pieno recupero della condizione per un calciatore che rappresenta certamente un surplus per la Serie B e che ambisce a ben altri palcoscenici.

Berardi subito in Serie A ? Ecco dove può andare

Lo ha ribadito lo stesso Berardi nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Dopo tante trattative che poi, puntualmente, non si sono concretizzate con alcuni dei top club di Serie A, stavolta può essere davvero la volta buona dell’addio al Sassuolo.

“Se a gennaio, dopo questi mesi con il Sassuolo, sarò al 100% e arriverà l’offerta giusta, andrò via. Altrimenti, se non sarò ancora il miglior Berardi e avrò bisogno di giocare per ritrovare la migliore condizione, resterò qui fino a giugno. Come sempre valuteremo con la società.” Queste le dichiarazioni piuttosto esplicite dell’attaccante che, nel 2023, ha nuovamente sfiorato il trasferimento alla Juventus.

Troppo elevata la richiesta di 30 milioni del club emiliano per i bianconeri che non avevano le stesse possibilità di investimento della scorsa estate. Già, ma ora dove può andare Berardi ? Difficilmente alla Juve che, a destra, si è rinforzata con Gonzalez e Conceicao. Stessa situazione al Napoli che ha preso Neres come alternativa a Politano.

Attenzione, invece, ad altre possibilità. Il miglior Berardi potrebbe far comodo alla Roma, specie se i giallorossi dovessero cedere Dybala a gennaio per l’ormai nota vicenda del rinnovo automatico di contratto al raggiungimento di almeno 15 presenze. Riapertura dei trasferimenti che potrebbe portare novità importanti al Milan con Chukwueze sulla lista dei partenti. In caso di cessione dell’esterno nigeriano, Berardi può rappresentare un’ottima alternativa a Pulisic sulla fascia destra. Infine, c’è anche la Fiorentina, altro club che ha sondato l’attaccante del Sassuolo in passato. Insomma, l’impressione è che Berardi in Serie B sia solo di passaggio.