Inter, accordo vicinissimo con un Big: tifosi nerazzurri in delirio

Accordo in dirittura d’arrivo per l’Inter. La firma è sempre più vicina per la gioia dei tifosi nerazzurri

Una settimana trascorsa a ranghi ridotti ad Appiano Gentile per l’Inter, privata come altri club di Serie A dei calciatori impegnati con le Nazionali tra Nations League e qualificazioni mondiali.

Inzaghi potrà contare di nuovo su tutto il gruppo al completo tra mercoledì e giovedì, a tre giorni dalla prossima partita di campionato nella quale i nerazzurri, secondi in classifica a due punti del Napoli, saranno ospiti della Roma all’Olimpico. Quello con i giallorossi sarà il primo di un trittico di match che condurrà i nerazzurri allo scontro diretto con la Juve di domenica 27 ottobre. Nel mezzo, c’è la sfida con lo Young Boys, a Berna, in Champions League, altra partita da non sbagliare per dare continuità al 4-0 rifilato alla Stella Rossa.

Proprio nei giorni in cui i tifosi nerazzurri non attendono altro che il ritorno in campo di Lautaro e compagni è arrivata una novità importantissima per l’Inter. Una trattativa, ormai avviata da settimane, pare essere arrivata a un punto di svolta con l’epilogo sperato da tutte le parti in causa.

Inter, firma vicinissima: ormai ci siamo

E’ destinato a restare ancora all’Inter, Denzel Dumfries. La trattativa per il rinnovo di contratto dell’esterno olandese, in scadenza a fine stagione, è vicina alla positiva conclusione. A confermarlo è stato lo stesso calciatore in una dichiarazione all’emittente olandese NOS.

“Non ho ancora firmato ufficialmente il rinnovo ma la volontà c’è e spero di farlo il prima possibile così da sistemare la questione e andare avanti. Dobbiamo sistemare ancora alcuni dettagli. Mi aspetto che le cose vadano bene“, queste le parole di Dumfries che confermano l’ormai prossimo prolungamento fino al 2027 con un aumento di ingaggio che dovrebbe passare dai 2.5 milioni attuali ai 4 a partire dalla prossima stagione.

Con questa anticipazione, l’esterno dell’Inter pone fine a ogni speculazione su un futuro lontano dai colori nerazzurri dopo essere stato accostato soprattutto al Manchester United. Evidentemente la dirigenza e Inzaghi vogliono puntare ancora su Dumfries, nonostante un utilizzo finora molto discontinuo da titolare. L’olandese, infatti, è partito dal primo minuto solo contro il Milan e la Stella Rossa. Le restanti presenze sono state tutte subentrate, compresa quella di Monza in cui ha segnato il gol dell’1-1 finale.

A proposito di gol, Dumfries è andato a segno anche in Ungheria-Olanda di Nations League, partita in cui è stato anche capitano degli Orange nei minuti conclusivi dopo l’espulsione di Van Dijk.