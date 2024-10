Se ne va all’estero: il bomber della nazionale saluta la Serie A

Futuro tutto da scrivere per l’attaccante della Nazionale. Potrebbe esserci anche un’opportunità all’estero dopo tanta Serie A

Puntualmente, come in ogni pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, tornano le indiscrezioni di calciomercato ora sempre più d’attualità a due mesi dalla riapertura dei trasferimenti con la sessione invernale del prossimo gennaio.

Non sono mancati annunci importanti nei giorni scorsi, comunicati dagli stessi calciatori. E’ il caso di Denzel Dumfries che, dal ritiro della nazionale olandese, ha annunciato l’ormai prossimo rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2027. Oppure quello di Domenico Berardi. Rientrato dopo sette mesi di stop per la rottura del tendine d’Achile, l’attaccante del Sassuolo è stato piuttosto esplicito nel suo futuro.

L’obiettivo primario, al momento, è quello di recuperare condizione e fiducia dopo una lunga assenza che gli ha impedito anche di partecipare a Euro 2024 con la nazionale di Spalletti. Berardi, tuttavia, in Serie B vuole esserci solo di passaggio. Senza l’infortunio, la sua cessione in estate sarebbe stata certa. Ora, con il rientro, è probabile che sia stata solo rinviata.

Berardi si espone sul suo futuro: è addio al Sassuolo ?

“Se, dopo questi mesi con il Sassuolo, a gennaio sarò al 100% e arriverà l’offerta giusta, andrò via. Se non sarò ancora il miglior Berardi e avrò bisogno di giocare per ritrovare la condizione migliore, resterò qui fino a giugno. Come sempre valuteremo con la società”, queste le dichiarazioni dell’attaccante rilasciate in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport.

Le prossime settimane, dunque, saranno fondamentali per il futuro di Berardi, accostato, di fatto, a tutti i top club di Serie A in gran parte delle scorse sessioni di mercato, se si esclude ovviamente l’ultima. Juve, Napoli, Inter, Lazio, Fiorentina, Atalanta, Milan, non c’è stata squadra che non ha chiesto al Sassuolo un giocatore che va annoverato tra i grandi protagonisti dell’ultimo decennio di Serie A.

Lo scenario, chissà, potrebbe ripetersi a gennaio quando anche club esteri potrebbero bussare alla porta del Sassuolo per Berardi, in passato accostato anche al Liverpool con Klopp che stravedeva per lui. Opzione estero che lo stesso giocatore può valutare per provare a realizzare quella che resta un’altra sua grande ambizione.

“La musica della Champions League la voglio sentire in campo. E’ un’ambizione profonda che voglio soddisfare. Da tre anni a questa parte, ci penso sempre“, eccolo l’altro grande desiderio di Berardi che, a 30 anni, finalmente può approdare in un top club. Anche all’estero…