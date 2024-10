Tutto finito con Sinner, arriva un messaggio inaspettato

Il 2024 è stato l’anno di Jannik Sinner. Grandi risultati per il tennista italiano sul quale però resta ancora una grande incognita.

Il numero uno al mondo Jannik Sinner ha letteralmente scritto la storia del tennis italiano negli ultimi mesi. Nessuno lo avrebbe detto dodici mesi, ancora di meno qualche tempo prima, e invece ora il tennista altoatesino sembra essere uno dei principali protagonisti del circuito.

Anche nel Masters 1000 di Shanghai Jannik ha mostrato tutto il suo talento e grazie ai risultati raggiunti l’azzurro ha avuto la conferma che sarà il tennista numero uno a fine stagione. La vittoria in finale su Djokovic ha dimostrato ancora una volta che Jannik è ormai l’uomo da battere. A Torino – nelle Finals Atp di fine anno – Jannik riceverà la coppa e il pubblico non vede l’ora di esultare e magari chissà Sinner potrà vincere per la prima volta anche le Finals, cosa mai riuscita a nessun italiano.

Da un lato l’Italia sorride per i risultati e le prestazioni dell’atleta di San Candido, dall’altro è preoccupata per il caso Clostebol. L’agenzia doping Wada ha fatto ricorso per Sinner e nei prossimi mesi sapremo quale sarà il destino del tennista altoatesino sul quale ora c’è un grande rebus. Tutto è nato purtroppo da una vicenda che vede protagonisti Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, suo staff fino a qualche mese fa.

I due hanno commesso una leggerezza e da quel momento anche per loro non è semplice. Giacomo Naldi è tornato a parlare alla presentazione di un progetto e le sue parole sono state riportate dal Quotidiano Sportivo.

Jannik Sinner, arriva il messaggio dell’ex preparatore

Naldi è tornato a parlare del caso e ha spiegato: “Sto bene e sono dispiaciuto come tutti. Non posso dire altro, spero solo di poter spiegare in futuro cosa è successo, come sa chi ha letto la sentenza”. Giacomo ha poi proseguito tornando sui rapporti con Sinner che – nonostante l’addio (per certi versi scontato) – sono rimasti abbastanza positivi. Il preparatore ha spiegato: “Mi ha scritto dopo la nascita di mia figlia, è stato carino come tutto lo staff. Per il resto ho ricevuto e letto cose non belle, ma so che fa parte del gioco”. E’ tutto finito, ma con rapporti positivi tra Jannik e il suo staff.

Diversi hater infatti hanno considerato Ferrara e Naldi come i principali responsabili della vicenda Clostebol e i due hanno ricevuto numerose polemiche riguardo questa vicenda. Per avere la sentenza definitiva riguardo Jannik Sinner dovremo attendere ancora qualche mese e – secondo le ultime indiscrezioni – potrebbe arrivare dopo gli Australian Open 2025.