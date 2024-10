Kessié torna in Serie A, accordo ad un passo: Milan tradito

Frank Kessiè è impegnato ormai a giocare in Arabia, è un centrocampista dell’Al-Ahly ma non è da sottovalutare un ritorno nel grande calcio.

In Italia ha avuto per anni un ruolo decisivo e ancora oggi tanti club hanno un ottimo ricordo. Il centrocampista ivoriano ha giocato in Italia con le maglie di Cesena, Atalanta e Milan, ha avuto un ruolino di marcia importante ed è stato tra i protagonisti dell’ultimo scudetto rossonero. Al Milan manca un centrocampista con le sue armi e i tifosi sognano ancora di averlo a disposizione.

Il suo passaggio al Barcellona per molti poteva essere la sua consacrazione ma in Spagna Frank ha avuto alti e bassi e cosi il giocatore è stato uno dei molti negli ultimi anni a prendere la strada araba. L’esperienza all’Al Ahly – secondo alcune indiscrezioni – avrebbe stufato il giocatore e ora Kessie sarebbe pronto a tornare nel calcio che conta.

Il centrocampista ha fatto bene in Italia e ora attende cosi chiamate dal nostro campionato, un’ipotesi che intriga lo porterebbe in una big italiana. Secondo alcune indiscrezioni il Napoli di Antonio Conte è sulle tracce di Kessie che potrebbe cosi ritornare in Italia e dare una spinta importante al club partenopeo; da valutare se l’affare si può chiudere a gennaio o a giugno, ma Conte farebbe di tutto per avere il centrocampista a disposizione.

Boom Kessie, il ritorno in Italia è sempre più vicino

Il Napoli – cosi come anche l’Inter – è stato vicino a Kessie ai tempi dell’Atalanta ma alla fine il giocatore ha optato per vestire la maglia rossonera dove nel corso di quasi cinque stagioni ha collezionato 223 presenze e 37 reti in tutte le competizioni, Kessie ora sembrerebbe desiderare un ritorno in palcoscenici importanti visto l’approdo troppo veloce nel calcio saudita.

Parliamo di un calciatore che solo a Dicembre compirà 28 anni e che è quindi nel meglio del suo percorso calcistico, Conte farebbe di tutto per averlo a disposizione e affiancare cosi Lobotka in mezzo al campo. Il Napoli ci pensa e De Laurentiis valuta se è possibile accontentare il tecnico pugliese, soprattutto visto l’ottima posizione di classifica.

Su Kessiè ci sono anche club di Premier League con Arsenal e il solito Manchester United che sono molto interessate alla situazione del giocatore e che potrebbero presentare un’offerta superiore rispetto al club azzurro. Il Napoli però c’è e vuole ancora sfruttare il fattore Conte con i giocatori consapevoli di cosa può dare l’allenatore salentino ai propri miglioramenti tecnici e mentali.