Fonseca ribalta il Milan, clamorosa esclusione contro l’Udinese!

Un match fondamentale quello contro l’Udinese per il Milan. Fonseca pronto a cambiare la formazione titolare rispetto ai precedenti match

Non è stata una pausa di campionato serena per il Milan. Prima dello stop per le Nazionali, le due sconfitte consecutive contro Bayer Leverkusen e Fiorentina hanno confermato quanto la continuità di rendimento non sia certo una peculiarità del Milan di Fonseca.

Dopo l’entusiasmo post Derby, il Milan è ripiombato nelle incertezze palesate a inizio stagione. Nonostante la fiducia ribadita dalla società, Fonseca è finito nuovamente nel mirino delle critiche soprattutto dopo quanto a Firenze con l‘ormai famigerato caso dei rigori tolti da Hernandez e Abraham a Christian Pulisic, rigorista designato. Una decisione autonoma quella presa dai due calciatori che non hanno rispettato le gerarchie imposto dall’allenatore, peraltro sbagliando anche i due penalty.

Oltre al risultato in campo, il retroscena emerso nel post partita sui due rigori ha inciso e non poco anche su Fonseca, accusato di non tenere il controllo pienamente della squadra. Anche per questo motivo, l’allenatore rossonero è pronto a cambiamenti importanti di formazione in vista del match contro l’Udinese di sabato prossimo a San Siro.

Milan-Udinese, Fonseca li lascia in panchina

Se ne è parlato per giorni. Il gesto di Tomori che consegna il pallone ad Abraham in occasione del secondo rigore mentre Pulisic si avvicina, invano, per prenderselo non è stato gradito né da Fonseca né dalla dirigenza che non ha commentato quanto accaduto. L’episodio, tuttavia, avrà conseguenze immediate per i due protagonisti.

Sia Tomori che Abraham, infatti, non saranno schierati da titolari contro l’Udinese. Già pronti i due sostituti ovvero Pavlovic, assente dall’undici iniziale dal match di Champions contro il Liverpool e Okafor che affiancherà Morata in attacco.

Theo Hernandez, l’altro protagonista sul primo rigore, non sarà punito. L’esterno francese, infatti, salterà la sfida contro l’Udinese per i due turni di squalifica rimediati dopo l’espulsione per proteste a Firenze. Al suo posto ci sarà Terracciano. Anche per l’ex Verona un ritorno da titolare dopo un mese e mezzo, da Lazio-Milan dello scorso 31 agosto.

Nei giorni scorsi, Fonseca ha avuto un confronto diretto a Milanello con Abraham e Tomori. L’allenatore si è mostrato intransigente con entrambi. Episodi del genere non sono più ammessi. I due avranno comunque modo di riconquistare subito la fiducia del tecnico negli altri due impegni che attendono il Milan la prossima settimana contro il Bruges in Champions e il Bologna.

Partite che precedono il big match contro il Napoli nel turno infrasettimanale di martedì 29 ottobre. Tutte sfide fondamentali nelle quali Fonseca avrà bisogno di tutti i suoi effettivi al meglio per dare una svolta a una prima parte di stagione troppo altalenante nel gioco e soprattutto nei risultati.