Ufficiale: esonero e cambio in panchina, scelto l’ex Roma

Ufficiale l’esonero dell’allenatore. Al suo posto hanno scelto un ex Roma che torna nella squadra in cui ha militato da calciatore

Archiviata la pausa per le Nazionali, domenica sera all’Olimpico per la Roma c’è la sfida con l’Inter campione d’Italia. Un match di grande importanza per i giallorossi che, dopo l’1-1 di Monza e la sconfitta con l’Elfsborg, puntano a un risultato positivo contro un big per dare una svolta a un inizio di stagione alquanto tormentato.

L’esonero di Daniele De Rossi e l’avvicendamento con Ivan Juric è stato un fulmine a ciel sereno per l’ambiente giallorosso. La tifoseria resta ancora molto critica nei confronti della proprietà e lo ha dimostrato con evidenti proteste all’Olimpico. Mentre Juric prova a risollevare la squadra, c’è chi invoca il ritorno in panchina di De Rossi, tornato recentemente in pubblico in occasione di Italia-Belgio di Nations League all’Olimpico e di un evento che ha coinvolto a Roma alcuni dei campioni del Mondo del 2006.

A proposito di De Rossi, nelle scorse ore, un suo ex compagno di squadra in giallorosso è diventato l’allenatore del club nel quale lo stesso De Rossi ha militato per sei dopo l’addio alla Roma.

Nuovo allenatore per il top club, è un ex Roma

Dopo le dimissioni di Diego Martinez, il Boca Juniors ha ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta di Fernando Gago, ex giocatore della Roma e dello stesso club argentino. La scelta è stata annunciata dal presidente del Boca, Juan Roman Riquelme che si è detto molto felice di aver riportato Gago alla Bombonera, nella squadra in cui aveva iniziato la carriera fin dalle giovanili.

Gago arriva al Boca Juniors dopo l’esperienza con i messicani del Chivas Guadalajara. Esordirà sulla nuova panchina il prossimo weekend contro il Tigre. Toccherà a lui provare a risollevare una squadra in difficoltà, soltanto decima in classifica a 12 punti dalla capolista Velez Sarsfield.

Gago ha militato nella Roma nella stagione 2011-12. Arrivato in prestito dal Real Madrid è rimasto in Serie A un solo anno poi passa al Valencia prima di tornare in patria prima al Velez e poi proprio al Boca Juniors dove resta fino al 2019, vincendo tre campionati e una Coppa di Argentina. Vanta anche 61 presenza in Nazionale. Gago era in campo nella finale del Mondiale 2014 contro la Germania al Maracana di Rio de Janeiro, persa dall’Argentina per 1-0 con il gol di Gotze nei supplementari.

Immediatamente dopo l’ufficializzazione di Gago come nuovo allenatore degli Xeneizes, la stampa argentina ha riportato l’indiscrezione di un interessamento del club argentino per Leandro Paredes della Roma, anche lui un ex Boca come De Rossi.