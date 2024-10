Juve devastata, se lo prende il Milan: colpo rossonero

Brutte notizie in casa bianconera. Il Milan scippa il colpo alla Juve e anticipa l’affare per il calciomercato di gennaio.

Juventus e Milan sono state senza dubbio due delle squadre che hanno più cambiato nel corso dell’ultimo calciomercato. Entrambe le storiche società hanno cambiato allenatore, poi hanno deciso di rivoluzionare la rosa e fare acquisti adeguati alla nuova guida tecnica e alle idee dirigenziali.

Zirkzee e non solo, i due club spesso si sono incrociati sul mercato ed hanno anche trattato tra loro, come dimostra il passaggio di Kalulu in prestito con diritto in maglia bianconera. Il francese sta facendo piuttosto bene e quasi sicuramente la Juve riscatterà il giocatore. Il Milan intanto lavora per gennaio e sarebbe pronto a prendersi una vera e propria rivincita di mercato.

Il club rossonero vive alcune difficoltà in questa prima parte di stagione, la squadra sta alternando buone prestazioni (come quella nel derby) a brutte sconfitte e al momento il club è lontano dagli obiettivi stagionali. Nel prossimo turno di campionato che comincerà domani il Milan affronterà l’Udinese e non può fallire, la priorità sono i 3 punti in classifica.

Intanto la dirigenza lavora al futuro e potrebbe intervenire sul mercato già per gennaio con un triplo colpo che sarebbe a dir poco sorprendente: ecco le ultime per il club rossonero.

Milan-Juve, prosegue la sfida di calciomercato

Servono uomini che possano rinfrescare il centrocampo, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club rossonero insegue il centrocampista danese del Genoa Morten Frendrup, calciatore giovane e con ampi margini di crescita, totalmente secondo i criteri che gradisce la società rossonera. Il giocatore piace anche alla Juventus.

Il calciatore ha una valutazione di circa 20 milioni di euro e il Milan ha già sondato la disponibilità, l’affare intriga e non poco il club rossonero. Il club potrebbe fare movimenti anche nel reparto offensivo in quanto il nigeriano Chukwueze continua a non convincere e molto probabilmente potrebbe andare via, anche durante il calciomercato di gennaio. Sulle sue tracce l’Aston Villa e qualche club di Liga che ricordano le sue prestazioni al Villarreal.

Al suo posto il Milan pensa a Domenico Berardi che – rientrato dall’infortunio – potrebbe tornare in serie A. E’ ancora sfida Milan-Juve ma i rossoneri stavolta sono favoriti e la società vuole un’alternativa di lusso a Pulisic. Poi occhio alle alternative, nel mirino anche l’ex Bologna e ora al Club Brugge Skov Olsen.