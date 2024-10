Dal Real Madrid alla Juve, annuncio sconvolgente in diretta

Dal Real Madrid alla Juventus, cosa sta davvero accadendo in queste ore intorno ad uno dei talenti cristallini delle merengues.

Un annuncio che ha infiammato la Torino bianconera, poi le smentite e il mancato accordo. Ma cosa è successo davvero in quelle ore che hanno fatto sognare i tifosi bianconeri? La verità è venuta finalmente a galla.

In un mondo dove le notizie viaggiano alla velocità della luce grazie ai social media, è facile cadere vittima di informazioni non verificate o, peggio ancora, completamente false. Questo è esattamente ciò che è accaduto recentemente ai tifosi della Juventus, uno dei club più titolati e seguiti del calcio italiano e internazionale.

Tutto ha avuto inizio con un post apparso sull’account X/Twitter ufficiale in inglese della Juventus, che annunciava con grande entusiasmo l’arrivo di Arda Güler, descritto come una stella nascente del calcio pronto a fare la storia insieme al club bianconero. Il messaggio era accompagnato dagli hashtag #WelcomeArda e #ForzaJuve🇹🇷, aggiungendo ulteriore eccitazione tra i fan e gli osservatori del mondo del calcio.

La gioia e l’euforia hanno però avuto vita breve. Pochi minuti dopo la pubblicazione dell’annuncio, la società ha dovuto fare marcia indietro spiegando tramite il profilo ufficiale italiano che quanto apparso sul canale inglese era frutto di un’azione di hackeraggio. Con un messaggio chiaro e diretto, la Juventus ha invitato tutti a ignorare le false informazioni diffuse a causa dell’intrusione digitale: “Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen”.

Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema.

Our Juventus English account has been compromised. Please ignore the false information being published on this…

— JuventusFC (@juventusfc) October 21, 2024