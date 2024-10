Napoli, che colpo: arriva l’ex Juventus in difesa

Il Napoli ha deciso il super colpo per rinforzare la sua difesa: si tratta dell’ex Juventus, l’offerta di De Laurentiis.

Il Napoli, dopo un avvio di stagione promettente che ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi e alimentato le speranze di competere per il titolo, sembra pronto a fare movimenti significativi sul mercato.

La squadra guidata da De Laurentiis è alla ricerca di rinforzi per mantenere alto il livello delle prestazioni e continuare la lotta per le prime posizioni in classifica.

Napoli, rinforzo in vista per la difesa

Inizialmente, il club aveva manifestato la necessità di trovare un esterno capace di bilanciare fase difensiva e offensiva. Tuttavia, l’attenzione si è spostata verso la ricerca di un difensore centrale che possa elevare ulteriormente la qualità del reparto arretrato, attualmente affidato alla coppia Buongiorno-Rrahmani. In questo contesto si inserisce nuovamente il nome di Radu Dragusin.

Il giovane difensore rumeno era già stato nel mirino degli azzurri meno di un anno fa, ma nonostante l’interesse del Napoli e altri club prestigiosi come Bayern Monaco e Tottenham, la sua scelta cadde sul club inglese con cui firmò fino al 2030. Il trasferimento al Genoa ammontò a circa 30 milioni di euro bonus inclusi. Quest’anno Dragusin ha collezionato solo 5 presenze ed è comprensibile che desideri più spazio in campo; pertanto, potrebbe vedere con buoni occhi una nuova opportunità.

Per ora l’idea Dragusin rimane tale per il Napoli; tuttavia, potrebbe trasformarsi in una concreta ipotesi a seconda delle intenzioni del Tottenham nelle prossime settimane. Sarà cruciale capire se ci sarà apertura ad una cessione da parte degli Spurs e in quale formula questa potrebbe avvenire. Parallelamente all’interesse per Dragusin si segnala anche quello del Barcellona per Lobotka. Il centrocampista piace molto al club catalano ma ovviamente il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsene facilmente.

Mentre il Napoli valuta opzioni per rinforzare la difesa centrale, altre squadre sono attive su diversi fronti. Il Milan cerca alternative offensive e tiene d’occhio giocatori come Raspadori del Sassuolo e Bonny del Parma. quest’ultimo interessa anche agli azzurri. La Juventus invece attende il rientro dell’infortunato Milik previsto per metà dicembre senza pianificare grandi mosse nel reparto offensivo fino al termine della stagione; tuttavia resta prioritario rinforzare la difesa centrale nella sessione invernale.