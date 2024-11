Inter-Inzaghi, titoli di coda: il grande ex fa sognare i tifosi

Simone Inzaghi e l’Inter sembrano essere in procinto di terminare la loro storia. Per sostituirlo c’è in ballo un clamoroso ritorno a casa

La stagione dell’Inter si sta rivelando più complicata del previsto per Simone Inzaghi. Dopo lo storico traguardo della seconda stella conquistata nella scorsa stagione, l’allenatore piacentino si trova ad affrontare un’annata segnata da maggiori difficoltà.

I problemi sono sorti sia in campionato, dove Napoli, Juventus, Atalanta e Milan stanno lottando senza esclusione di colpi, sia in Champions League, dove il percorso verso il successo appare lungo e tortuoso. Non è da escludere che, al termine di questa stagione, il ciclo di Inzaghi alla guida dei nerazzurri possa considerarsi concluso, aprendo la strada a scenari intriganti.

Simone Inzaghi, che ha portato l’Inter a traguardi importanti, potrebbe decidere di ascoltare le offerte provenienti dall’estero. La Premier League, in particolare, rappresenta un richiamo sempre più forte per i tecnici italiani grazie al livello competitivo del campionato e agli stipendi elevati offerti dai club inglesi. Squadre di medio-alto livello potrebbero vedere in Inzaghi un allenatore capace di combinare solidità tattica e flessibilità, caratteristiche dimostrate nelle sue stagioni in Serie A.

Inter, sogno Simeone: ma è l’allenatore più pagato al mondo!

Se Inzaghi dovesse lasciare, l’Inter potrebbe puntare su un grande nome per rilanciare le proprie ambizioni: Diego Simeone. Il “Cholo”, dopo oltre un decennio all’Atletico Madrid, sembra a sua volta vicino alla conclusione del suo ciclo in Spagna. La possibilità di tornare a Milano, dove ha giocato e vinto da calciatore, sarebbe una suggestione affascinante per lui e per i tifosi nerazzurri.

Simeone ha sempre espresso affetto per l’Inter e il calcio italiano. La sua filosofia basata su disciplina, intensità e solidità difensiva si sposerebbe perfettamente con la tradizione del club. Tuttavia, l’ostacolo maggiore per un suo arrivo è rappresentato dall’ingaggio, pari a ben 34 milioni di euro l’anno.

L’Inter, che sta lavorando per mantenere un equilibrio finanziario, non potrebbe permettersi di garantire a Simeone uno stipendio simile a quello percepito all’Atletico Madrid. Per arrivare a un accordo, sarebbe necessario un considerevole ridimensionamento economico da parte dell’allenatore argentino, che dovrebbe accettare uno stipendio più in linea con i parametri del club.

Se Simeone risultasse irraggiungibile, l’Inter potrebbe considerare altre opzioni. Tra i nomi papabili ci sono tecnici emergenti del panorama europeo o allenatori di esperienza disposti a sposare un progetto ambizioso ma con limiti finanziari. Nel frattempo, molto dipenderà anche dai risultati ottenuti in questa stagione: un eventuale trionfo in Champions League o un piazzamento di rilievo in campionato potrebbe cambiare le prospettive.