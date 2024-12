Hanno giocato tanto, ma molto male: le più grandi delusioni di questa Serie A

Hanno deluso le aspettative e a certificarlo sono anche le medie voto. Analizziamo i calciatori top che hanno fatto peggio finora

Si chiamano delusioni perché proprio da loro ci si aspettava qualcosa di più. La lista sarebbe lunghissima, ma abbiamo seguito dei criteri precisi per selezionare i calciatori simbolo di questa “flop 5” della Serie A, e ve li andiamo a spiegare.

Non è facile stilare una lista di quei calciatori che non hanno reso secondo le aspettative. I “se” e i “ma” sono numerosi e ogni scelta porta con sé qualche inevitabile polemica e qualche giustificazione latente. Abbiamo provato a seguire qualche criterio oggettivo per rendere la decisione meno faticosa: in primo luogo calciatori che abbiano giocato almeno 10 partite su 14, quindi non gente relegata in panchina o infortunata. Insomma, calciatori che hanno giocato e lo hanno fatto molto male.

Nella breve lista che vi andiamo a proporre abbiamo preferito inserire un calciatore per ogni squadra, per non accanirci troppo sulle più grandi delusioni stagionali di questo campionato. Ad esempio, visto il momento della Roma, sarebbe stato inevitabile inserirci anche uno come Dovbyk, che segna poco e gioca male, o ad esempio Provedel della Lazio che al di là dei gol presi è il portiere con la media voto più bassa in assoluto. Ma volevamo scelte simboliche, scelte che comunicassero qualcosa, e speriamo di aver colto nel segno.

La flop 5 della Serie A: il peggiore finora è Lorenzo Pellegrini

La Serie A è sempre una miscela di promesse e grandi aspettative, ma non tutti riescono a mantenere il ritmo. In questa prima parte del campionato, alcune prestazioni hanno lasciato i tifosi con l’amaro in bocca, soprattutto da parte di giocatori su cui le aspettative erano altissime. Tra infortuni, adattamenti difficili e cali di forma, ecco la nostra classifica delle 5 maggiori delusioni della stagione finora.

Infortuni, scelte sbagliate, o semplicemente una forma fisica carente: le ragioni dietro le delusioni di questi giocatori possono essere molteplici. Ma il campionato è ancora lungo e, per molti di loro, c’è ancora tempo per riscattarsi e dimostrare il proprio valore. Chi tra loro riuscirà a ribaltare le aspettative? O continueranno a essere considerati le ombre della Serie A 2024?

5. Teun Koopmeiners – Media Voto 5.95

Arrivato alla Juventus con il peso di un cartellino da 60 milioni di euro, Koopmeiners doveva essere il regista capace di orchestrare il centrocampo bianconero. Tuttavia, tra piccoli infortuni e un’ambientazione più complicata del previsto, il suo rendimento non è mai davvero decollato. La sua media voto è al di sotto della sufficienza e, per ora, le sue prestazioni non giustificano l’investimento fatto. Certo, il tempo per riscattarsi c’è, ma al momento il suo contributo è ben lontano dalle aspettative.

4. Alessio Romagnoli – Media Voto 5.68

Se la Lazio vola, Romagnoli arranca. Difensore di esperienza e teorico perno della retroguardia biancoceleste, il suo rendimento è stato ben al di sotto del livello richiesto. La media voto parla chiaro: errori di posizionamento, lentezza nei recuperi e poca incisività nei momenti decisivi. Se non ritrova presto la forma migliore, rischia di perdere il posto da titolare. Non proprio quello che i tifosi si aspettavano da uno dei leader della squadra.

3. Antonio Sanabria – Media Voto 5.73

La crisi del Torino è ben rappresentata dalle difficoltà di Sanabria. L’attaccante paraguaiano, che due anni fa era stato una delle rivelazioni e nella scorsa stagione aveva mostrato sprazzi di grande qualità, quest’anno sembra aver perso il feeling con il gol.

Solo due reti in campionato e un rigore sbagliato pesano sul suo rendimento e, soprattutto, sulla classifica dei granata. Il passaggio da Zapata a Sanabria come punto di riferimento offensivo, dopo l’infortunio del colombiano, non ha dato i frutti sperati, lasciando il Toro con grossi problemi in fase realizzativa.

2. Emerson Royal – Media Voto 5.59

Doveva essere uno dei colpi interessanti della stagione, ma Emerson Royal è stato finora una vera delusione. La sua media voto lo piazza al terzultimo posto tra tutti i giocatori di Serie A, un dato che parla da solo. Difensivamente poco affidabile, offensivamente inconsistente: il terzino brasiliano fatica a trovare una sua dimensione. Un giocatore che, per talento e aspettative, avrebbe dovuto fare molto di più.

1. Lorenzo Pellegrini – Media Voto 5.67

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, doveva essere il trascinatore della squadra, ma il suo rendimento finora è stato un enorme punto interrogativo. Con una media voto di 5.67, si piazza tra i peggiori della Serie A: 209° su 218 giocatori valutati. Non è l’unico romanista in difficoltà (Celik, ad esempio, è a 5.64), ma il peso delle aspettative su Pellegrini è enorme. Da un giocatore con il suo talento, i tifosi si aspettano sempre prestazioni decisive, ma in questa stagione il capitano giallorosso sembra aver perso fiducia e brillantezza.