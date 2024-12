FantaConsigli 16ª giornata: tre nomi per ruolo da schierare in campo

Tutto pronto per la 16ma giornata di Serie A: vi consigliamo 3 nomi per reparto in una tornata cruciale per tanti

La 16ª giornata di Serie A è alle porte e con lei l’eterno dilemma di ogni fantallenatore: chi schierare in campo? In un campionato che non smette mai di sorprendere, anche questa settimana promette bonus inaspettati e scelte da fare con il giusto mix di calcolo e istinto.

Se da un lato i big come Maignan o Mkhitaryan sembrano una scelta scontata, dall’altro ci sono nomi meno noti che potrebbero regalarvi gioie inattese.

Per esempio, l’attacco del Torino in emergenza potrebbe trasformare Vásquez dell’Empoli in una sorpresa tra i pali, mentre il rientro di Cambiaso nella Juventus fa ben sperare per chi punta sui suoi assist. E cosa dire di Neres del Napoli? Con Kvaratskhelia ai box, è il suo momento per brillare e far sognare i fantallenatori.

Chi schierare per la 16ma giornata: occhio a Lukaku e Dovbyk

Questa settimana non mancano partite delicate: dalla sfida tra Atalanta e Fiorentina, ricca di giocatori in cerca di riscatto, al duello tra Napoli e Udinese, che potrebbe essere il palcoscenico perfetto per Lukaku. In questo articolo, troverete tre nomi per ogni ruolo, con un occhio alle scommesse e ai big da non lasciare fuori. Pronti a fare la scelta vincente?

Portiere

Vásquez (Empoli)

Contro il Torino, privo di Zapata, Vásquez potrebbe essere una sorpresa. L’Empoli subisce poco e il portiere colombiano potrebbe regalarvi un clean sheet inaspettato. Dire Maignan o Di Gregorio sarebbe scontato: se avete l’empolese e qualche portiere “difficile” puntate serenamente su di lui.

Difensori

Davide Zappacosta (Atalanta)

Dopo il turnover contro il Real Madrid, torna protagonista contro la Fiorentina. Con una delle fantamedie più alte del campionato, non potete lasciarlo fuori.

Enrico Delprato (Parma)

Affronta il Verona, una difesa che soffre le incursioni. Delprato, che sia schierato da terzino o centrale, può portare bonus preziosi con assist o tiri pericolosi.

Andrea Cambiaso (Juventus)

Contro il Venezia, Cambiaso dovrebbe tornare titolare e confermare il suo ottimo stato di forma. Un nome da non trascurare per questa giornata.

Centrocampisti

Andrea Colpani (Fiorentina)

Non segna da un po’, ma la sfida contro il Bologna potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovare il gol. I suoi inserimenti possono fare male a una difesa non sempre impeccabile.

Henrikh Mkhitaryan (Inter)

In grande forma, ha appena servito due assist contro il Parma. Da schierare senza pensarci, visto il suo momento brillante.

David Neres (Napoli)

Con Kvaratskhelia fuori, è la sua chance di mettersi in mostra. Dopo una prestazione devastante in Coppa Italia contro la Lazio, Neres è pronto a fare il salto anche in campionato.

Attaccanti

Mateo Retegui (Atalanta)

Momento difficile per l’attaccante italo-argentino, ma la partita contro il Cagliari è l’occasione per riscattarsi. Puntate su di lui per una prestazione sopra le righe.

Romelu Lukaku (Napoli)

Con il supporto di Politano e Neres, Lukaku potrebbe trovare la continuità che manca. Contro l’Udinese ha l’occasione di dimostrare di essere ancora il riferimento offensivo dei partenopei.

Artem Dovbyk (Roma)

La Roma ha dimostrato di sapersela cavare senza di lui, ma ora tocca a Dovbyk riprendersi il suo spazio. Contro il Como, una difesa che concede tanto, può fare la differenza.