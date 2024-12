Milan, gennaio di fuoco: pronte 3 cessioni importanti per finanziare il mercato

Il mercato di gennaio si avvicina e al Milan si respira aria di rivoluzione: fra quelli in bilico ben 3 protagonisti dello scudetto 2022

In casa Milan il clima resta teso. Lo sfogo di Paulo Fonseca, che ha puntato il dito contro alcuni giocatori per mancanza di impegno, non è passato inosservato. La società rossonera si trova a un bivio: servono cambiamenti e gennaio sarà cruciale per dare una svolta alla stagione.

Tra i nomi destinati a fare le valigie potrebbero esserci tre protagonisti dello scudetto del 2022, simboli di un ciclo che ora sembra arrivato al capolinea.

Il Milan si prepara a vivere un gennaio di fuoco, tra cessioni pesanti e acquisti necessari per risollevare la stagione. Fonseca, ormai sotto pressione, è determinato a plasmare una squadra più vicina alla sua idea di calcio, anche a costo di sacrificare pezzi importanti del passato.

Le possibili cessioni di tre senatori dello spogliatoio rappresenterebbero un importante “fieno in cascina” per il mercato invernale. Fonseca ha bisogno di rinforzi per completare una rosa che, finora, ha mostrato evidenti lacune.

Riusciranno i rossoneri a sfruttare il mercato di gennaio per cambiare marcia? O i sacrifici dei tre big rischiano di indebolire ulteriormente una squadra già in difficoltà? La risposta arriverà dal campo, ma una cosa è certa: il Milan non può più permettersi di sbagliare.

Da Calabria a Bennacer: il Milan studia le cessioni

Tra i giocatori più chiacchierati c’è Davide Calabria, capitano del Milan e volto storico del club. Ma i rapporti tra il difensore e Fonseca appaiono ormai ai minimi termini. Calabria ha perso il posto da titolare e il suo contratto, in scadenza a giugno, non sarà rinnovato.

Se dovesse arrivare un’offerta interessante già a gennaio, la società potrebbe decidere di lasciarlo partire per evitare di perderlo a parametro zero in estate. La sua cessione, oltre a rappresentare una svolta simbolica, libererebbe risorse importanti per il mercato di riparazione.

Altro nome caldo è quello di Fikayo Tomori, che da pilastro della difesa si è trasformato in uno degli “epurati” di Fonseca. L’inglese non rientra più nei piani del tecnico, e la sua assenza prolungata dal campo ha confermato la frattura.

Il Milan, però, non è disposto a svenderlo: Tomori lascerà il club solo a fronte di un’offerta superiore ai 20 milioni di euro. Non mancano le squadre interessate, soprattutto in Premier League, dove il centrale potrebbe rilanciarsi. La sua cessione sarebbe un duro colpo per i tifosi, ma potrebbe garantire liquidità immediata per rafforzare la rosa.

Il terzo possibile partente è Ismaël Bennacer, da poco rientrato dopo un lungo infortunio. Il centrocampista algerino, che negli anni scorsi era stato uno dei perni del gioco rossonero, sembra non rientrare nei piani tattici di Fonseca. La sua situazione è diversa da quella di Calabria e Tomori: Bennacer ha ancora mercato, soprattutto in Arabia Saudita, e potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Il Milan potrebbe monetizzare dalla sua cessione per investire su profili più in linea con le idee del tecnico portoghese.