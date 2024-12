Juve, dal caso Vlahovic a Koopmeiners: i dolori del giovane Motta

La Juventus aspetta la Fiorentina ma Thiago Motta deve risolvere alcune questioni, dal mal di pancia di Vlahovic all’infortunio di Koopmeiners

Non c’è pace in casa Juventus. L’avvicinarsi della sfida contro la Fiorentina, uno degli appuntamenti più sentiti della stagione, arriva in un momento tutt’altro che sereno per i bianconeri.

Tra tensioni nello spogliatoio, infortuni e una difesa che traballa, Thiago Motta si trova a fare i conti con un quadro complicato che aspetta solo il mercato di gennaio per trovare una possibile soluzione.

La scena che ha fatto discutere tutti si è consumata durante la vittoria contro il Monza: Dusan Vlahovic, visibilmente contrariato, è stato sostituito nel finale di partita, lasciando spazio a un gesto di stizza che non è passato inosservato. Il serbo, che non vive il suo momento migliore, si è visto ancora una volta bersaglio delle critiche, sia per le sue prestazioni altalenanti che per la mancata incisività sotto porta.

“Vlahovic ha fatto una grande prestazione, sono felice di ciò che ha fatto”, ha dichiarato Thiago Motta nel post-gara, cercando di spegnere le polemiche e proteggere il suo attaccante. Parole di circostanza o un reale segnale di fiducia? Difficile dirlo, ma il nervosismo del giocatore è lo specchio di una situazione delicata, con i tifosi che cominciano a perdere la pazienza e il club che, tra rinnovi contrattuali ancora da discutere e un mercato alle porte, dovrà prendere decisioni importanti.

Infortunio Koopmeiners, la situazione: niente di grave

Se sul fronte attacco la Juve è in subbuglio, il centrocampo non è da meno. Teun Koopmeiners, uno dei pilastri del gioco di Motta, ha rischiato di essere la nuova tegola bianconera dopo essere uscito per un fastidio all’adduttore durante la partita contro il Monza. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma il giocatore avverte ancora dolore e resta in dubbio per la sfida contro la Fiorentina.

L’olandese è una pedina fondamentale nello scacchiere bianconero, e il suo eventuale forfait sarebbe un duro colpo, considerando che la Juve già deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili. In Supercoppa contro il Milan, appuntamento fissato per il 3 gennaio, Motta spera di avere Koopmeiners al 100%, ma non correrà rischi inutili.

L’emergenza in difesa e gli altri infortuni. Aspettando il mercato…

La Juventus di questa stagione ha mostrato più volte di avere idee chiare e un buon ritmo in avanti, ma dietro le cose non vanno altrettanto bene. Con una difesa in emergenza, Danilo è tra i pochi che potrebbero rientrare per il match contro i viola. Tuttavia, il problema alla caviglia del brasiliano lo ha costretto a lavorare a parte, lasciando ancora interrogativi sulle sue condizioni.

Nel frattempo, gli altri assenti continuano a pesare. Timothy Weah e Arkadiusz Milik sono ai box e il loro ritorno non è imminente. La speranza è che il polacco sia a disposizione per i primi giorni di gennaio, ma nel frattempo Motta dovrà fare di necessità virtù.

Con il mercato invernale ormai alle porte, la dirigenza bianconera sa di dover intervenire per fornire a Thiago Motta rinforzi all’altezza. Le voci parlano di almeno due innesti, uno per la difesa e uno per il centrocampo, ma per ora si tratta solo di speculazioni. L’unica certezza è che la Juventus, se vuole restare competitiva su tutti i fronti, ha bisogno di soluzioni immediate.

La sfida con la Fiorentina rappresenta un test cruciale, sia per misurare la tenuta della squadra sia per capire se la società dovrà affrettare i piani sul mercato. Tra un attaccante da ritrovare, un centrocampista da gestire e una difesa da ricostruire, Motta dovrà dimostrare tutto il suo talento nel tenere insieme i pezzi di un puzzle che sembra sempre più complicato.

Alla Juve le festività natalizie portano più pensieri che serenità. Ma chissà, forse il 2024 riserverà sorprese migliori. Ai tifosi non resta che sperare.