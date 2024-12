La top 10 dei marcatori nell’anno solare 2024: domina Gyokeres, il secondo è sorprendente

Viktor Gyokeres è il miglior marcatore (per distacco abissale) dell’anno solare 2024. Dietro di lui grandi centravanti, in particolare il n.2 è una sorpresa

Il calcio del 2024 ha regalato emozioni senza fine, e i numeri dei migliori marcatori dell’anno lo dimostrano. Sommando le reti nei principali campionati e competizioni internazionali, questa classifica celebra i bomber che hanno dominato la scena, tra giovani talenti, icone intramontabili e trasferimenti stellari.

Dal dominio di Gyökeres al talento emergente di Palmer, passando per le conferme di Lewandowski e Haaland, questa classifica è una celebrazione del calcio nella sua forma più pura.

Ecco i dieci giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nella stagione.

1. Viktor Gyökeres – 52 gol

In vetta alla classifica non poteva che esserci lui, Viktor Gyökeres. L’attaccante dello Sporting CP è la rivelazione assoluta di questa stagione visto che non solo ha vinto questa speciale classifica, ma l’ha letteralmente stra-dominata, con 12 gol di distacco sul secondo in classifica. Lo svedese ha avuto un anno strabiliante, segnando 52 reti in 55 partite. A 26 anni, il suo nome è ormai sinonimo di gol e siamo abbastanza sicuri che nella prossima stagione vestirà la maglia di uno dei club più importanti al mondo.

2. Robert Lewandowski – 40 gol

Lo abbiamo definito una sorpresa non tanto per il valore del calciatore – anzi! – ma perché a 36 anni è ancora in grado di essere dominante in Liga e in Europa. Robert Lewandowski dimostra che l’età è solo un numero e che forse quel “maledetto” Pallone d’Oro l’avrebbe proprio meritato. Con 40 reti in 52 presenze per il Barcellona, il polacco ha confermato il suo status di leggenda. La sua abilità nel segnare in ogni tipo di situazione, sia nella Liga che nelle competizioni europee, lo mantiene tra i migliori attaccanti al mondo.

3. Harry Kane – 39 gol

Trasferitosi al Bayern Monaco, Harry Kane ha trovato una nuova casa perfetta per il suo talento. I suoi 39 gol in 43 partite hanno reso il suo primo anno in Germania un successo assoluto. Certo, resta quella famosa “maledizione” per la quale le squadre che ce l’hanno in rosa non riescono mai a vincere nulla, ma di certo non si può dire che lui il suo non lo faccia. Il capitano della nazionale inglese ha dimostrato ancora una volta di essere un finalizzatore di prim’ordine, decisivo in Bundesliga e anche in Champions League.

4. Erling Haaland – 38 gol

Non è una sorpresa vedere Erling Haaland in questa lista, semmai è una sorpresa vederlo fuori dal podio. Con 38 reti in 49 partite, il norvegese ha continuato a stupire con il Manchester City, contribuendo ai successi del club sia in Premier League che in Europa. A soli 24 anni, Haaland sembra destinato a infrangere ogni record possibile nonostante la stagione un po’ così del suo City.

5. Kylian Mbappé – 36 gol

La stagione di Kylian Mbappé è stata segnata dal suo passaggio al Real Madrid, ma non ha perso il suo tocco magico. Non è stato esattamente un impatto devastante il suo in Merengue, ma il francese ha portato velocità, tecnica e classe al Santiago Bernabéu, confermandosi uno dei migliori giocatori del pianeta.

Con 36 gol in 49 presenze resta uno dei calciatori più decisivi al mondo, anche se molte reti le ha segnate con la maglia del PSG visto che in questa stagione sono “solo” 13. Avrà tempo e modo per rifarsi!

6. Jonathan David – 36 gol

Al sesto posto c’è spazio per un’altra rivelazione stagionale, il canadese Jonathan David. I suoi 36 gol in 50 partite con il LOSC Lille (17 solo in questa stagione) lo hanno reso uno degli attaccanti più interessanti in Europa e probabile pezzo pregiato del mercato vista la scadenza contrattuale a giugno. La sua rapidità e capacità di finalizzazione lo rendono un incubo per le difese avversarie.

7. Krzysztof Piatek – 32 gol

Ce lo ricordiamo come una meteora assoluta in Italia ma in Turchia ha ritrovato lo smalto che aveva mostrato al Genoa ai suoi esordi in Serie A. Il polacco Krzysztof Piatek, in forza al Basaksehir FK, ha messo a segno 32 reti in 48 presenze. Anche lontano dai riflettori dei principali campionati europei, Piatek ha dimostrato di essere un bomber affidabile, capace di mantenere un’ottima media realizzativa.

8. Vinícius Júnior – 31 gol

Certo, c’è stata la delusione del Pallone d’Oro mancato, ma la stagione di Vinícius Júnior con il Real Madrid è stata brillante. Con 31 gol in 46 partite, il brasiliano ha combinato velocità e tecnica, rivelandosi decisivo sia in Liga che in Champions League. A soli 24 anni, è uno dei talenti più elettrizzanti del calcio mondiale e siamo certi che l’appuntamento con il maggior trofeo individuale al mondo sia solo rimandato!

9. Cole Palmer – 29 gol

E qui parliamo di un talento impressionante, che è riuscito a devastare il calcio internazionale sbocciando come un fiore bello e improvviso. La giovane stella del Chelsea, Cole Palmer, ha stupito tutti con 29 reti in 46 presenze. Se pensate che stiamo parlando di un trequartista stiamo già dicendo tutto: la sua capacità di inserirsi e trovare la via del gol lo ha reso uno dei protagonisti della Premier League. A 22 anni, il suo futuro sembra luminoso.

10. Mohamed Salah – 28 gol

Chiude la top 10 Mohamed Salah, l’ala egiziana del Liverpool. Con 28 gol in 43 partite, Salah ha continuato a essere il punto di riferimento dei Reds, dimostrando ancora una volta la sua classe e capacità di trascinare la squadra.