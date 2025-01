Calciomercato Napoli, di nuovo Gabri Veiga: il motivo particolare del nuovo interesse per il calciatore

Nella sessione invernale di Calciomercato il Napoli ritorna su Gabri Veiga: c’è un motivo particolare per il nuovo interesse sullo spagnolo

L’apertura della sessione invernale di calciomercato segna l’inizio di un mese decisivo per il Napoli. Oggi, 2 gennaio 2025, il club partenopeo si prepara a intensificare la sua attività sul mercato, con il tecnico Antonio Conte che ha già indicato le priorità per rinforzare la sua squadra. L’allenatore ha chiesto almeno un difensore centrale e un centrocampista, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente una rosa già competitiva, ma che potrebbe trarre beneficio da alcuni innesti mirati.

La priorità resta il settore difensivo, dove Conte ha messo in evidenza la necessità di un elemento che possa rafforzare la linea arretrata, magari con un profilo esperto in grado di garantire solidità e leadership in una stagione che promette di essere lunga e impegnativa. Ed in tal senso ha anche indicato un nome: Danilo Luiz Da Silva, conosciuto come Danilo, meso recentemente fuori rosa dalla Juve. Allo stesso tempo, la ricerca di un centrocampista è cruciale, soprattutto per dare un po’ più di freschezza e varietà alle opzioni in mediana.

Calciomercato Napoli, non solo Folorunsho in uscita: la strategia azzurra

Nel frattempo, sul fronte delle uscite, è sempre più vicino il trasferimento di Michael Folorunsho. Il centrocampista, mai realmente protagonista nelle rotazioni di Conte, è ormai a un passo dall’addio. Dopo essere stato vicinissimo al trasferimento già durante la sessione di mercato estiva, Folorunsho sembra destinato a vestire la maglia della Fiorentina.

La trattativa è in fase avanzata e, se dovesse concretizzarsi, libererebbe un posto in rosa per un nuovo innesto. Con l’addio di Folorunsho, il Napoli potrebbe procedere con l’acquisto di un giovane centrocampista. Questo non solo per rinforzare la squadra, ma anche per rispondere a una necessità importante: inserire un calciatore Under che possa occupare un posto nella lista dei 25 giocatori per la Serie A, liberando così spazio per eventuali nuovi arrivi.

Gabri Veiga torna in orbita Napoli

Tra i profili che stanno circolando nelle ultime ore, il nome di Gabri Veiga è tornato in auge. Il centrocampista spagnolo, che nel 2023 sembrava a un passo dal Napoli prima di fare un’improvvisa e sorprendente scelta di trasferirsi in Arabia Saudita, è ancora nei radar degli scout partenopei.

Gabri Veiga ha le caratteristiche giuste per il Napoli: è giovane (classe 2002), ha già dimostrato il suo valore in un campionato competitivo come la Liga e possiede una grande capacità di raccordo tra difesa e attacco. Inoltre, la sua giovane età lo rende perfetto per l’esigenza del club di inserire un calciatore Under, dando così flessibilità alla gestione della lista dei 25 giocatori.

Se l’affare con la Fiorentina per Folorunsho dovesse concludersi, con le uscite di Zerbin e Rafa Marin non sufficienti a liberare un altro slot, l’acquisto di un giovane centrocampista potrebbe rappresentare la soluzione ideale. Veiga potrebbe quindi essere il profilo perfetto, un colpo giovane e di qualità che rinforza la mediana, ma che lascia anche la possibilità al Napoli di affrontare con maggiore serenità le sfide future.

Un mercato che si infiamma in entrata

Se l’inizio di questo mercato di gennaio si concentra su pochi, ma mirati innesti, il Napoli potrebbe comunque sorprenderci. L’arrivo di un difensore e un centrocampista, soprattutto se giovani, potrebbe risolvere in parte le esigenze immediate di Conte, ma anche gettare le basi per un progetto a lungo termine.

Il mese di gennaio è ancora lungo, e non sono escluse altre trattative in entrata e in uscita, che potrebbero ridefinire gli equilibri della rosa. Se da una parte ci sono le partenze imminenti di Folorunsho, Zerbin e forse Rafa Marin, dall’altra il Napoli sta cercando di mantenere un equilibrio tra il necessario rinnovamento e l’esperienza, per continuare a lottare per obiettivi importanti in stagione.

Intanto, la squadra continua a macinare risultati sotto la guida di Conte, ma il mercato potrebbe rivelarsi un ulteriore elemento di forza per il prosieguo della stagione.