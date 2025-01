Kolo Muani alla Juve: la strategia di Giuntoli ed il doppio problema per il club

Kolo Muani alla Juve: i due possibili ostacoli da superare per Giuntoli

La Juventus, dopo un avvio di stagione altalenante, si trova di fronte a una necessità che diventa sempre più urgente: rafforzare il reparto offensivo. L’infortunio di Milik, indisponibile da inizio stagione, ha lasciato la squadra di Thiago Motta con un solo centravanti di ruolo disponibile: Vlahovic.

Una situazione che mette pressione alla dirigenza bianconera, chiamata a trovare rapidamente una soluzione, soprattutto in vista della seconda parte di stagione. In questo contesto, il nome di Kolo Muani, attaccante francese del Paris Saint-Germain, è emerso come una possibile occasione di mercato.

Il 25enne, che nella prima parte della stagione non ha trovato molto spazio sotto la guida di Luis Enrique, sarebbe infatti pronto a lasciare il PSG, alla ricerca di maggiore continuità. Ma la Juve, pur essendo interessata, dovrà affrontare diversi ostacoli per chiudere l’operazione.

La strategia della Juve: un colpo a costo contenuto

La Juve ha individuato in Kolo Muani un’opzione interessante, soprattutto perché la sua situazione contrattuale potrebbe permettere un trasferimento a condizioni favorevoli. La dirigenza bianconera, con Giuntoli alla guida, ha in mente una formula che potrebbe risultare vantaggiosa per entrambe le parti: un prestito con diritto di riscatto.

Questa operazione permetterebbe alla Juve di ottenere un centravanti di qualità senza impegnare grosse cifre, almeno inizialmente. Muani, infatti, potrebbe rappresentare il vice Vlahovic tanto cercato dalla dirigenza, visto che l’attaccante serbo non ha ancora trovato la piena condizione fisica e Milik è continuamente frenato da problemi fisici.

L’aggiunta di Kolo Muani, quindi, potrebbe dare la giusta profondità al reparto offensivo, aumentando le alternative per Motta e offrendo un attaccante dinamico e con buona capacità di finalizzazione. Tuttavia, non sarà semplice portare l’attaccante allo Juventus Stadium.

Muani, sebbene desideri lasciare il PSG, ha un ingaggio piuttosto alto – circa 8 milioni di euro netti a stagione – cifra che potrebbe risultare difficile da coprire per i bianconeri, soprattutto in un periodo in cui la Juve sta cercando di alleggerire il suo bilancio. Per questo motivo, Giuntoli dovrà trovare una soluzione per conciliare il desiderio di rinforzare l’attacco senza far lievitare ulteriormente il monte stipendi.

Gli ostacoli per Kolo Muani: concorrenza e nodo ingaggio

La concorrenza sulla trattativa Kolo Muani, tuttavia, è piuttosto forte. In primis, il Milan ha espresso un interesse simile per l’attaccante, con l’intenzione di ingaggiarlo in prestito. Anche i rossoneri si trovano nella stessa situazione della Juve: cercano una punta da affiancare a Morata, e sono quindi alla ricerca di un’opportunità che non impegni troppo il budget.

Come la Juve, il Milan spera di sfruttare la formula del prestito, evitando un grosso esborso economico, ma questo potrebbe non bastare a convincere il PSG a cedere il giocatore. A complicare ulteriormente la situazione ci sono i club inglesi, che stanno monitorando con attenzione la situazione di Kolo Muani.

Le squadre di Premier League, infatti, non hanno problemi a soddisfare le richieste economiche del calciatore, offrendo stipendi molto più alti rispetto a quelli che la Juve e il Milan potrebbero garantirgli. In particolare, club come l’Arsenal o il Tottenham potrebbero rivelarsi un ostacolo importante, poiché sono alla ricerca di un attaccante di qualità e potrebbero essere disposti a sborsare una cifra importante per il trasferimento.

Un altro punto cruciale riguarda la formula con cui il PSG vorrebbe cedere Muani. Se la Juventus è intenzionata a puntare su un prestito, il PSG preferirebbe una cessione definitiva, vista la situazione contrattuale del giocatore e la sua limitata visibilità nel progetto tecnico di Luis Enrique.

Questo potrebbe essere un altro punto di frizione, poiché la Juve al momento non sembra pronta a investire una cifra troppo alta per un giocatore che, pur essendo un talento interessante, non ha ancora dimostrato di poter essere la prima scelta in un club di livello mondiale.

Operazione complicata ma possibile: gennaio decisivo

Il futuro di Kolo Muani rimane ancora incerto, ma la Juventus sembra essere una delle squadre più interessate. Tuttavia, la strada non sarà in discesa. Giuntoli dovrà risolvere il problema dell’ingaggio e della concorrenza, ma con una strategia ben definita potrebbe riuscire a portare il giocatore a Torino. La sessione di mercato di gennaio sarà quindi cruciale per capire se i bianconeri riusciranno a colmare la lacuna in attacco e a sfruttare un’occasione che, sebbene complicata, potrebbe risultare vincente.