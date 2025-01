Walker e la Serie A: perché il terzino ha deciso di lasciare il City, il motivo extracampo – Serieanews

Kyle Walker strizza l’occhio alla Serie A ed alle milanesi: il motivo extracampo che lo spinge in Italia

Kyle Walker è uno dei terzini più conosciuti e apprezzati della Premier League, eppure oggi sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera lontano da Manchester City. Classe 1990, l’inglese ha costruito una solida carriera, soprattutto con i Citizens, con cui è arrivato nel 2017 per una cifra record di 50 milioni di sterline.

In sette stagioni (ha iniziato l’ottava), Walker ha vinto praticamente tutto: Premier League, FA Cup, Carabao Cup e la tanto agognata Champions League nel 2023. Con la sua velocità, forza fisica e capacità di spingere sulla fascia, è diventato uno dei migliori difensori di fascia al mondo, tanto che Pep Guardiola ha sempre avuto un ruolo centrale per lui nelle sue formazioni.

Tuttavia, la stagione in corso non è stata delle migliori. Nonostante le 18 presenze in tutte le competizioni, la sua titolarità in squadra è stata compromessa a causa di una serie di difficoltà, e la sua posizione in campo è stata messa in discussione, con la sua performance che ha coinciso con uno dei momenti più difficili per il Manchester City.

Ora, Walker ha preso una decisione sorprendente: chiedere la cessione. Un addio che, secondo i più, potrebbe sancire la fine di un’era e l’inizio di una nuova avventura per il difensore inglese.

Walker, addio City: il motivo extracampo

Ma cosa c’è dietro questa richiesta? Secondo quanto riportato dal The Sun, la motivazione principale non riguarda solo il calcio. Il terzino, infatti, sta attraversando un periodo difficile della sua vita privata. Walker è stato coinvolto in un dramma familiare che ha messo a dura prova la sua relazione con la moglie Annie, con cui è sposato da più di dieci anni e ha quattro figli.

La causa di questa crisi è emersa dopo che è venuto alla luce un tradimento del calciatore con l’ex modella Lauryn Goodman, con cui ha avuto due figli. La situazione ha avuto un impatto devastante sulla sua famiglia e ha messo in discussione la sua carriera, ma soprattutto la sua vita personale.

In un’intervista con The Sun, Walker ha ammesso di aver commesso degli errori gravi: “Quello che ho fatto è orribile, mi assumo la piena responsabilità. Ho fatto scelte idiote e preso decisioni idiote. Non riesco a immaginare cosa stia passando Annie“.

È stato proprio questo momento di difficoltà a spingere Walker a riflettere sulla sua vita e sul futuro. Secondo le indiscrezioni, il difensore sta cercando di salvare il suo matrimonio, e per farlo ha bisogno di cambiare aria. Per lui e Annie, l’Italia potrebbe essere la soluzione ideale.

Derby per Walker: la doppia missione del terzino

Il Milan e l’Inter sembrano essere le destinazioni preferite. Entrambe le squadre italiane, che da tempo seguono il giocatore, potrebbero rappresentare il rifugio per Walker, dove poter ripartire lontano dalle pressioni mediatiche della Premier League.

Le voci che girano parlano di un interesse concreto, soprattutto da parte del Milan, che sta cercando di rinforzare la sua difesa con un giocatore esperto e dal profilo internazionale. Anche l’Inter, alla ricerca di una figura di spessore da aggiungere al suo reparto difensivo, potrebbe presentarsi come una valida alternativa.

Per Walker, trasferirsi in Italia non sarebbe solo una nuova opportunità professionale, ma anche una scelta di vita. Il suo obiettivo è restare vicino alla sua famiglia e proteggere la propria privacy, cercando di riprendersi dal caos mediatico che ha caratterizzato gli ultimi mesi in Inghilterra.

Annie, infatti, aveva presentato istanza di divorzio lo scorso agosto, ma entrambe le parti stanno cercando di salvare il matrimonio, e un cambio di scenario potrebbe essere la chiave per superare questo momento delicato.

Se davvero Kyle Walker dovesse trasferirsi in Italia, sarebbe una mossa sorprendente che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nella sua carriera, sia sul campo che fuori. La domanda è: riuscirà il difensore a ritrovare la serenità e la forma che ha caratterizzato la sua carriera ai massimi livelli, lontano dalle luci della Premier League? E, soprattutto, quale dei due club italiani riuscirà a vincere questa corsa per un difensore che ha ancora tanto da offrire?