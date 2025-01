Come una semplice formula può rivoluzionare la tua asta di riparazione

L’asta di riparazione è sempre un problema: con questa semplice formula puoi rivoluzionare il mercato e divertirti molto di più con i tuoi amici

Ti è mai capitato di guardare l’asta di riparazione del tuo fantacalcio e pensare “ma come faccio a capire chi svincolare e chi tenere”? L’acquisto sbagliato può costarti caro, mentre un’ottima intuizione può darti il vantaggio che ti serve per vincere il campionato.

Se ti sei trovato in difficoltà a capire quale calciatore vendere o acquistare durante questa fase cruciale, ho una piccola formula che potrebbe cambiarti la prospettiva. Ma prima, un passo indietro: come funziona l’asta di riparazione nel fantacalcio?

L’asta di riparazione non è solo un momento per liberarsi dei giocatori sotto forma di flop, ma una possibilità per migliorare la propria squadra. È il momento ideale per ridiscutere le gerarchie del campionato, ma la strategia giusta può fare la differenza. Se è valorizzata dal regolamento. Qui entra in gioco una formula che può aiutarti a determinare meglio il valore attuale di un giocatore.

In fondo la riparazione è un’opportunità per migliorare la squadra, per correggere gli errori e fare i giusti aggiustamenti. Utilizzare una formula matematica che valorizzi il rendimento di un calciatore durante la stagione ti aiuterà a fare scelte più strategiche. E non è solo un vantaggio per l’asta di gennaio, ma un modo per guardare il fantacalcio con occhi diversi: un gioco che diventa sempre più legato alla realtà del campo e meno a intuizioni improvvisate.

Quindi, perché non applicarla nella tua lega? Chissà, potrebbe davvero fare la differenza nelle prossime settimane!

La formula che cambierà il tuo mercato di riparazione

Questa formula non è niente di complesso, anzi. Si basa su un principio semplice: valorizzare il rendimento del calciatore in relazione al prezzo pagato durante l’asta. In poche parole, si tratta di calcolare un “coefficiente” che tiene conto delle sue performance effettive durante la stagione. In questa formula è fondamentale avere sempre a portata di mano il listone di Fantacalcio.it (o qualsiasi altra app utilizzate per l’asta) e quello attuale, che in realtà è visibile già

Ma come si fa? La formula è la seguente:

Valore attuale sul listone ÷ Valore iniziale sul listone × Prezzo pagato all’asta.

Vediamola applicata a un caso concreto: Kvicha Kvaratskhelia, che sta per lasciare il Napoli. Immagina di averlo preso a 200 crediti. A inizio stagione, la sua quotazione era di 29, ma oggi, a causa di alti e bassi nelle sue prestazioni, è scesa a 26. Quindi, facendo il calcolo: 26 ÷ 29 = 0,90, arrotondato per eccesso (in realtà sono 0,89 e altre mille cifre). Quindi moltiplichiamo questo coefficiente per il prezzo pagato all’asta, cioè 200 crediti. Il risultato? 200 x 0,90 = 180 crediti. Ecco, quindi, quanti crediti puoi recuperare vendendo Kvaratskhelia. Semplice, no?

Questa formula è davvero interessante perché penalizza gli acquisti sbagliati e premia i calciatori che hanno performato in modo decente o addirittura eccellente. Può sembrare una piccola cosa, ma applicarla correttamente cambia l’intero approccio all’asta di riparazione.

Facciamo un altro esempio con Mateo Retegui, che si è rivelato un affarone ed è cresciuto costantemente di rendimento e quindi di quotazione. Immagina che lo hai preso per 150 crediti e che la sua quotazione iniziale fosse 22, ma ora, grazie alle super prestazioni stagionali, è arrivato a 32. In questo caso, la formula sarebbe: 32 ÷ 22 = 1,45. Moltiplicato per 150 crediti, il risultato finale è 150 x 1,45 = 217,5 crediti. In pratica, questo significa che potresti recuperare 218 crediti se decidessi di svincolarlo, ottenendo un buon guadagno rispetto al valore iniziale.

Questa formula non solo ti aiuta a calcolare i guadagni e le perdite in modo oggettivo, ma anche a prendere decisioni più informate e ponderate. Non si tratta più di fidarsi dell’intuizione o dei numeri su carta; si tratta di un sistema che rispecchia la realtà delle prestazioni sul campo. E questo è un approccio che cambia totalmente il modo di fare il mercato in fantacalcio.

La bellezza di questa formula è che ci permette di ragionare non solo sui valori teorici di un calciatore, ma su quelli pratici, che derivano dalla sua effettiva resa sul campo. Non ci sono sorprese, solo numeri e fatti. E, ad esempio, se hai preso un calciatore che si è rivelato un flop, la formula ti dice chiaramente quanto perderai. Se, invece, il giocatore ha superato le aspettative, la formula ti premia facendoti guadagnare crediti extra. È il tipo di logica che piace a chi ama avere sotto controllo la situazione.