Fantacalcio, la top 5 ruolo per ruolo: a FantaTvPlay ci sono nomi inattesi

Durante gli awards di FantaTvPlay i 4 creator hanno dato le loro preferenze sui migliori del girone d’andata: le classifiche finali vi faranno discutere

Cosa rende davvero speciale il Fantacalcio? Non è solo una questione di gol, assist o clean sheet. È il dibattito, l’analisi, il gusto di scovare quei nomi che fanno la differenza nella tua squadra. E poi c’è quel lato competitivo che ti spinge a dimostrare di saperne più degli altri.

Durante una puntata di Fantatvplay, su YouTube, i fantastici 4 hanno portato questo spirito a un livello successivo: un gioco, un po’ serio e un po’ goliardico, per eleggere i migliori giocatori del girone d’andata del Fantacalcio 2024/25.

Immaginatevi la scena: Claudio Mancini, Antonio Papa, Lorenzo Cantarini e Mariangela Damiano seduti attorno a un tavolo virtuale, ognuno con le proprie idee e le proprie certezze. L’obiettivo? Stilare una classifica dei top per ruolo, dal portiere al bomber, utilizzando un sistema semplice ma efficace: tre nomination a testa con voti a scalare (3 punti al primo, 2 al secondo e 1 al terzo). La somma dei punteggi ha decretato i vincitori.

Quello che ne è venuto fuori non è stata solo una lista di nomi, ma uno spaccato della stagione: tra conferme attese, sorprese inaspettate e qualche scelta che, ne siamo certi, farà discutere. Chi ha dominato tra i pali? Qual è stato il difensore più brillante? E chi, in attacco, ha rubato la scena? Scopriamolo insieme, ruolo per ruolo.

Portieri: De Gea domina la scena

L’unico a fare en plein è stato lui, l’unico che forse mette d’accordo davvero tutti. Con 12 punti, David De Gea della Fiorentina si è aggiudicato il titolo di miglior portiere. Il veterano spagnolo, approdato in Serie A con tante aspettative, ha dimostrato di essere ancora una garanzia tra i pali.

Sul podio non poteva che esserci Alex Meret, secondo con 6 punti. Il suo inizio di stagione molto positivo è stato utilissimo ad Antonio Conte e ai suoi per ritrovarsi al giro di boa in testa alla classifica: diversi punti li ha portati proprio il portiere friulano, che ora è anche in odore di rinnovo. Al terzo posto si è piazzato Milinkovic-Savic del Torino con 3 punti, mentre menzioni d’onore per Stankovic, Di Gregorio e Leali, tutti a quota 1, segno che ognuno di loro ha preso un terzo posto in una delle classifiche.

Difensori: Tavares e Dimarco a confronto

La sorpresa forse più importante è arrivata in difesa, dove il primo posto è andato a Nuno Tavares della Lazio (9 punti), grazie alle sue cavalcate sulla fascia e al contributo in zona offensiva. Tavares infatti è recordman di assist, da inizio stagione ne ha totalizzati ben 7, quasi il doppio dei secondi in classifica fermi a 4 assist.

Subito dietro c’è Federico Dimarco con 8 punti, che continua a essere una certezza per il Fantacalcio con assist e calci piazzati. C’è una motivazione se non si è piazzato in testa alla classifica: gli esperti hanno considerato che comunque era un exploit atteso il suo, quindi in rapporto alla cifra spesa ad inizio anno è stato considerato complessivamente più incisivo Tavares. Completa il podio Kyriakopoulos del Monza (5 punti), una delle sorprese di questa prima metà di stagione. A chiudere la lista, Buongiorno con 2 punti e Zappacosta, rivelazione all’Atalanta, con 1.

Centrocampisti: il regno di Reijnders

Il centrocampo parla olandese con Reijnders, che con i suoi 10 punti si prende la corona grazie ad una stagione semplicemente da favola. Il Milan di Fonseca è stato un mezzo disastro ma nel deserto è sbocciato il tulipano Tijani, diventato improvvisamente super prolifico in zona gol. La sua continuità di rendimento, unita ai bonus costanti e al prezzo relativamente basso pagato in fase d’asta, ha convinto tutti i giudici.

Ma è stata una bella lotta, visto che dietro di lui c’erano dei nomi parecchio accreditati. Ci si aspettava un exploit di Pulisic o di Orsolini, che però si sono ritrovati entrambi terzi con 3 punti. Al secondo posto, un po’ a sorpresa, ci è finito Nicolò Barella con 6 punti. Anche per lui una stagione decisamente sopra le righe ha fatto la differenza. Citazioni per Weah e il giovane talento Nico Paz, che portano a casa 1 punto a testa.

Attaccanti: Kean sorprende

In attacco c’è stata una bella bagarre che ha visto alla fine prevalere Moise Kean, il più votato con 7 punti, premiato per il suo ritorno alla ribalta e i gol decisivi con la maglia della Fiorentina.

A seguire, a certificare la sostanziale discordanza fra gli esperti, si è piazzato un tris di inseguitori a 4 punti: Lookman, Esposito e De Ketelaere. Fa specie soprattutto la presenza di “Seba” Esposito, arrivato alla consacrazione con la maglia dell’Empoli. Ciò che stupisce è l’assenza di top player, complice anche il fatto che nessuno di loro è presente neppure nelle zone alte della classifica marcatori. La top list si chiude con i capocannonieri Retegui e Thuram, entrambi a quota 3, che hanno forse pagato l’essersi un po’ fermati nell’ultima parte di campionato.

Questi, quindi, i top del Fantacalcio per FantaTvPlay. Che ne pensate? Siete d’accordo? Seguite Claudio, Antonio, Mariangela e Lorenzo in LIVE domani alle 12 per i consigli di giornata!